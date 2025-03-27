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Европейцы за и против миротворцев в Украине

00:14 334

В Европе продолжается обсуждение возможного развертывания миротворческих сил в Украине.

Министры обороны Германии Борис Писториус и Эстонии Ханно Певкур заявили о готовности их стран теоретически участвовать в миротворческой миссии в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

Министры обороны обеих стран подчеркнули важность четкого мандата для миссии, а также заявили, что Украина могла бы получить лучшую безопасность через вступление в НАТО.

С другой стороны, Италия и Хорватия исключили участие своих войск в миротворческой миссии. Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Италия не планирует участвовать в развертывании военных, а президент Хорватии Зоран Миланович добавил, что хорватские солдаты не поедут в Украину при любом соглашении.

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