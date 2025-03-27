Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда

После двух лет полномасштабной войны все больше украинцев рассматривают возможность остаться за границей на постоянной основе. По данным Центра экономической стратегии, только 43% украинских беженцев планируют вернуться домой, хотя еще два года назад таковых было 74%.

Об этом пишет The Economist.

Исследователи прогнозируют, что по завершении военного положения Украина может потерять еще около 500 тысяч граждан, из которых значительная часть – мужчины.

Украинские беженцы активно интегрируются в экономику принявших их стран. К примеру, в Польше уже 67% украинцев работают или ищут работу, а власти страны готовят механизм обмена временной защиты на длительный вид на жительство сроком на три года.