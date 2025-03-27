Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда
После двух лет полномасштабной войны все больше украинцев рассматривают возможность остаться за границей на постоянной основе. По данным Центра экономической стратегии, только 43% украинских беженцев планируют вернуться домой, хотя еще два года назад таковых было 74%.
Об этом пишет The Economist.
Исследователи прогнозируют, что по завершении военного положения Украина может потерять еще около 500 тысяч граждан, из которых значительная часть – мужчины.
Украинские беженцы активно интегрируются в экономику принявших их стран. К примеру, в Польше уже 67% украинцев работают или ищут работу, а власти страны готовят механизм обмена временной защиты на длительный вид на жительство сроком на три года.
В Германии ситуация более сложная – только 43% беженцев нашли работу, а в Испании и Италии этот показатель еще ниже, хотя постепенно растет.
Эксперты предостерегают: длительный отток населения может негативно отразиться на рынке труда, экономике и обороноспособности Украины. В то же время для многих беженцев Европа стала вторым домом, и тенденция к постоянному проживанию только усиливается.
Сможет ли Украина вернуть своих граждан после войны? Ответ будет зависеть от экономических условий, уровня безопасности и возможностей развития на родине.