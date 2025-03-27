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Россия атаковала украинские города

00:45 485

В четверг, 27 марта, в Полтаве прогремело несколько взрывов, после которых в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Местные паблики сообщают о серьезных перебоях в подаче электричества.

Кроме того, российская армия вечером того же дня атаковала Запорожье и Запорожский район. В результате обстрела возник пожар на объекте инфраструктуры, а также были повреждены дачные дома. По информации председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в ходе атаки пострадал 19-летний парень. Он получил ранения и был немедленно доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Взрывная волна от атак также вызвала дополнительные разрушения в регионе.

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