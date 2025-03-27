МИД Украины: Морское перемирие не касается военных кораблей

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что временное прекращение огня в Черном море не является восстановлением Черноморской зерновой инициативы. Договоренность касается только портов на реках региона и запрещает удары по гражданскому судоходству, но не распространяется на российские военные корабли.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий уточнил, что перемещение российских военных судов за пределы восточной части Черного моря будет рассматриваться как нарушение обязательств по обеспечению свободного судоходства и угроза национальной безопасности Украины. В этом случае Украина будет иметь право на защиту.

Он также опроверг утверждения РФ, что договоренность о прекращении огня является восстановлением зерновой инициативы. Тихий подчеркнул, что Украина уже давно самостоятельно обеспечивает морской транзит благодаря усилиям Сил обороны, которые отогнали российский флот от украинских коммерческих путей.

Кроме того, он отметил, что заявление Кремля о якобы действующем с 18 марта эмбарго на удары по энергообъектам не соответствует действительности.

Переговоры по прекращению огня в Черном море состоялись в Саудовской Аравии в марте 2025 года между представителями России, США и Украины.