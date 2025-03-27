США потеряли доверие Канады

В своем заявлении, которое цитирует CNN, Карни отметил, что в случае продолжения тарифных войн Канаде придется пересмотреть свои торговые отношения и политику безопасности с США.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна значительно уменьшить зависимость от США на фоне торговой войны между двумя странами.

"Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет", – заявил Карни.

Он подчеркнул необходимость сокращения зависимости от США и переориентирования торговых отношений с другими странами, что потребует от Канады быстрого принятия решений и действий.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и легких грузовиков, которая вступит в силу уже на следующей неделе. В ответ на это Канада пообещала принять ответные меры против США.