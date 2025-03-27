Опасные дилетанты во главе сверхдержавы

«Болтун – находка для шпиона», - гласил старый советский лозунг. Нынешней Америке вполне бы сгодился. Первый самый мощный скандал, в который попала новая администрация Белого дома, не стихает. Усугубляет ситуацию нежелание участников скандала признавать свою вину. Они не могут отрицать, как поначалу пытался это делать глава Пентагона Пит Хегсет, сам факт переговоров относительно удара по Йемену в коммерческом мессенджере Signal. Тактика защиты сместилась на отрицание того, что в разговоре публиковалась секретная информация. Но журналист Джеффри Голдберг, которого чудесным образом подсоединили к чату, выложил новые скриншоты, опровергающие эти заявления.

Тут бы, по закону гашения подобных скандалов, и скормить кого-то рассерженной публике: уволить Майка Уолца, советника по национальной безопасности, создавшего чат и подсоединившего к нему главного редактора The Atlantic, или отправить в отставку Хегсета, вывалившего засекреченную информацию в незащищенную сеть. Но Дональд Трамп ужасно не любит принимать решения под давлением. Поэтому все высшее руководство Америки во главе с президентом заняло круговую оборону и отказывается каяться. Вряд ли такую тактику можно признать успешной. Опрос, проведенный по горячим следам компанией YouGov, показал, что 53% опрошенных американцев посчитали нарушение правил обращения с секретной информацией ведущими чиновниками, ответственными за национальную безопасность, «очень серьезным». «Довольно серьезным» - 21%, не очень серьезным – 8%, совсем не серьезным – 5%. Сам президент попытался задать тон, якобы не придав никакой важности происшедшему, но, похоже, в этот раз легко отделаться не получится. Ухватились за предоставленную возможность и демократы, которые сейчас слышат много критики за их неактивную позицию в противостоянии бурной разрушительной деятельности команды Трампа.

А тут еще подлили бензина в огонь журналисты немецкого Der Spiegel, без особого труда разыскавшие в интернете личные данные участников злополучного чата. В частности, речь идет о советнике президента США по национальной безопасности Майке Уолце, главе Национальной разведки Тулси Габбард и министре обороны Пите Хегсете. Коммерческие поисковые системы людей и утекшие в сеть данные пользователей позволили обнаружить аккаунты в социальных сетях Instagram, LinkedIn, Dropbox и в приложениях для трекинга физической активности. Данные Хегсета, Уолтца и Габбард частично были найдены в открытых базах, частично - в многочисленных утечках паролей. Номера телефонов оказались соответствующими профилям в WhatsApp и Signal. Часть номеров и адресов электронной почты активно использовалась на момент публикации. По состоянию на среду, 26 марта, привязанные к Signal номера Габбард и Уолтца все еще были доступны онлайн. Немецкие журналисты пишут, что, используя эти данные, спецслужбы иностранных государств могли бы получить доступ к устройствам и переписке путем установки шпионских программ.