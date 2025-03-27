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Европа предложила ввести налог на обновления iPhone

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Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок предложила в ответ на введение США пошлин в 25% на импорт автомобилей создать в Евросоюзе сбор за обновление программного обеспечения на смартфонах американского производства.

Бербок заявила, что такой сбор, например, в 10 центов за обновление iPhone, мог бы принести значительные средства для Европы, хотя, по ее словам, такой шаг может не понравиться другим странам.

Ранее, 26 марта, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт автомобилей из-за пределов США в размере 25%, что в совокупности с существующими пошлинами составит 27,5%. Это решение может негативно сказаться на автопроме Евросоюза, который уже испытывает трудности из-за низких продаж и конкуренции с дешевыми китайскими автомобилями.

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