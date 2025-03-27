Макрон хочет, но не может. Саркози может, но не хочет... А Эрдогану уже все равно

Фото дня Харьков, Украина. Последствия масштабной атаки российских беспилотников.

Шатание Не все государства «Коалиции желающих» хотят или могут перебросить войска в Украину для защиты условий соглашения и гарантий мира, сообщает The New York Times. «Французский чиновник признает, что не все страны имеют возможность или желают отправить войска на Украину», - пишет издание. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами на тему создания «Коалиции желающих» для защиты условий соглашения и гарантий мира в Украине. Сообщается, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных в Украине, однако лидеры ряда европейских стран отнеслись к данному проекту сдержанно. Обвал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) в попытке обвалить национальную экономику и пригрозил судебным разбирательством. Он обвинил оппозицию в готовности разорить турецких торговцев, рабочих и предпринимателей из-за своих политических амбиций. Поводом стал призыв РНП к населению устроить потребительский бойкот ряду турецких компаний, связанных с государством. Таким образом оппозиция решила выразить протест против ареста властями стамбульского мэра Экрема Имамоглу.

Ордер Суд Боснии и Герцеговины выдал международные ордера на арест лидера Республики Сербской (одна из трех частей страны, где проживают сербы) Милорада Додика и спикера ее парламента Ненада Стевандича. Подразделение Интерпола в Сараево готовится объявить Додика и Стевандича в международный розыск. Ранее суд в Сараево приговорил Милорада Додика к году лишения свободы, признав его виновным из-за его действий, направленных на выход Республики Сербской из состава федерации. Додик отказался подчиняться приговору. Пересмотр Агентство США по глобальным медиа (USAGM) временно возобновило действие гранта «Радио Свобода». Возобновление финансирования произошло на основании решения Федерального окружного суда в Вашингтоне, который встал на сторону «Радио Свобода», обжаловавшего прекращение финансирования. Сообщается, что грантовое соглашение вновь вступает в силу. При этом отмечается, что агентство оставило за собой право отменить грант в будущем. Ранее, 15 марта, USAGM уведомило «Радио Свобода», что федеральный грант, за счет которого функционировало издание, больше не действует. До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в том числе USAGM, за счет грантов которого работают «Радио Свобода» и «Голос Америки».