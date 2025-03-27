Туркменский газ в Армению через Иран
Как сообщил советник премьер-министра Армении Арташес Туманян, его страна ведет с Туркменистаном переговоры о закупке природного газа у государственного концерна «Туркменгаз», который будет поставляться в Армению через территорию Ирана.
«Армянская сторона выразила желание подготовить сделку по покупке природного газа у «Туркменгаза», в связи с чем прошли переговоры, в ходе которых были представлены ожидания армянской стороны, а также обсуждены технические особенности проекта, - заявил Туманян в Ашхабаде, где проходило 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Туркменистаном. - Суть программы в следующем: осуществить закупку у «Туркменгаза», организовать ее передачу через территорию Ирана по схеме своп-обмена и доставить газ до ирано-армянской границы».
Советник Никола Пашиняна добавил, что, поскольку Иран является одним из ключевых участников проекта, с Исламской Республикой также были проведены переговоры, и она уже дала согласие на его реализацию.
По словам Туманяна, «в программе указан и количественный показатель: приобретение ежегодно от 600 миллионов до 1 миллиарда кубометров газа». При этом советник армянского премьер-министра отметил, что работа по согласованию цены на топливо еще не завершена.
В контексте нынешней политической ситуации не вызывает сомнений, что планы Армении по закупке туркменского газа через Иран являются частью попыток официального Еревана снизить свою энергетическую зависимость от России. Как известно, в последние годы Армения настойчиво ищет способы диверсифицировать импорт природного газа.
Параллельно власти страны ведут переговоры с США о строительстве новой атомной электростанции, стремясь ослабить монопольное положение России в обеспечении Армении электроэнергией.
К слову, Армения не раз заявляла на разных уровнях о готовности закупать газ даже у Азербайджана, правда, неизменно добавляя при этом, что на данный момент этот вариант представляется «малореалистичным и туманным».
Что же касается Ирана, то Исламская республика еще до прихода к власти Никола Пашиняна поставляла Армении небольшие объемы газа в пределах нескольких сотен миллионов кубометров в год, которые шли на выработку электроэнергии.
Но, как известно, возможности Ирана по увеличению объемов экспорта газа в Армению ограничены, даже несмотря на то, что Исламская республика обладает одними из крупнейших в мире запасов газа. Дело в том, что основные месторождения расположены на юге Ирана, вследствие чего из-за нехватки инфраструктуры Тегеран не может обеспечить даже собственные потребности в газе на севере страны, где годами сохраняется энергетический дефицит.
Передача туркменского топлива в Армению через Иран по схеме своп-обмена возможна еще и потому, что Туркменистан сможет направить свой газ на удовлетворение потребностей северных регионов Ирана, а взамен Иран передаст Армении эквивалентное количество газа.
При этом ключевым фактором сделки остается вопрос цены. Туркменистан стремится диверсифицировать свой экспорт и находится в постоянном поиске альтернативных маршрутов его поставок. Напомним, что в 2022–2023 годах через территорию Ирана в Азербайджан на основе трехстороннего соглашения было поставлено около 1,5 миллиарда кубометров туркменского газа.
Однако позднее Ашхабад приостановил эту сделку, заявив, что цена на ее газ была слишком низкой.
Как сообщал haqqin.az, Ашхабад и Анкара достигли недавно соглашения о транзите туркменского газа через Иран в Турцию. И вот теперь туркмены близки к тому, чтобы тем же маршрутом поставлять «голубое топливо» в Армению.
Впрочем, эти планы обсуждались еще в 2017 году. Мало того, тогда же сообщалось о возможном экспорте туркменского газа через Армению и Грузию в Европу. Но и тогда, похоже, все сорвалось из-за вопроса цены.
И, наконец, последний нюанс, который также может оказать влияние на сделку между Ашхабадом, Тегераном и Ереваном. Не следует забывать, что механизм поставок газа в Армению, а также вся распределительная газовая сеть этой страны находятся под контролем российской государственной компании «Газпром».
Так что, Москву вряд ли обрадует появление туркменского газа в непосредственной зоне энергетического влияния России…