Туркменский газ в Армению через Иран

Как сообщил советник премьер-министра Армении Арташес Туманян, его страна ведет с Туркменистаном переговоры о закупке природного газа у государственного концерна «Туркменгаз», который будет поставляться в Армению через территорию Ирана. «Армянская сторона выразила желание подготовить сделку по покупке природного газа у «Туркменгаза», в связи с чем прошли переговоры, в ходе которых были представлены ожидания армянской стороны, а также обсуждены технические особенности проекта, - заявил Туманян в Ашхабаде, где проходило 10-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Туркменистаном. - Суть программы в следующем: осуществить закупку у «Туркменгаза», организовать ее передачу через территорию Ирана по схеме своп-обмена и доставить газ до ирано-армянской границы».

Советник Никола Пашиняна добавил, что, поскольку Иран является одним из ключевых участников проекта, с Исламской Республикой также были проведены переговоры, и она уже дала согласие на его реализацию. По словам Туманяна, «в программе указан и количественный показатель: приобретение ежегодно от 600 миллионов до 1 миллиарда кубометров газа». При этом советник армянского премьер-министра отметил, что работа по согласованию цены на топливо еще не завершена. В контексте нынешней политической ситуации не вызывает сомнений, что планы Армении по закупке туркменского газа через Иран являются частью попыток официального Еревана снизить свою энергетическую зависимость от России. Как известно, в последние годы Армения настойчиво ищет способы диверсифицировать импорт природного газа. Параллельно власти страны ведут переговоры с США о строительстве новой атомной электростанции, стремясь ослабить монопольное положение России в обеспечении Армении электроэнергией.

К слову, Армения не раз заявляла на разных уровнях о готовности закупать газ даже у Азербайджана, правда, неизменно добавляя при этом, что на данный момент этот вариант представляется «малореалистичным и туманным». Что же касается Ирана, то Исламская республика еще до прихода к власти Никола Пашиняна поставляла Армении небольшие объемы газа в пределах нескольких сотен миллионов кубометров в год, которые шли на выработку электроэнергии. Но, как известно, возможности Ирана по увеличению объемов экспорта газа в Армению ограничены, даже несмотря на то, что Исламская республика обладает одними из крупнейших в мире запасов газа. Дело в том, что основные месторождения расположены на юге Ирана, вследствие чего из-за нехватки инфраструктуры Тегеран не может обеспечить даже собственные потребности в газе на севере страны, где годами сохраняется энергетический дефицит.