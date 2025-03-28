Партнер Трампа будет при Эрдогане

На фоне сохраняющейся напряженности во внутренней политике Турции президент США Дональд Трамп выразил поддержку турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «хорошим лидером». Это заявление прозвучало в ходе встречи Трампа в Белом доме с недавно утвержденными Сенатом послами США. Среди присутствовавших был и новый посол США в Анкаре Томас Барак — давний партнер Трампа в сфере недвижимости и один из его ключевых соратников. По мнению турецких аналитиков, Барак станет наиболее важной фигурой в американской политике по отношению к Турции благодаря своим многолетним связям с Трампом. В своем заявлении Барак отметил, что рассматривает Турцию как «одну из древнейших цивилизаций», а в ответ на комментарий Трампа ограничился фразой: «Хорошая страна, у нее хороший лидер».

Что Эрдоган ждет от Вашингтона? Эрдоган стремится урегулировать ряд вопросов, осложняющих турецко-американские отношения на протяжении последних 15 лет. Среди ключевых требований Анкары - полное прекращение поддержки США сирийского крыла РПК–YPG, вывод американских военных из Сирии, возвращение Турции в программу F-35, завершение сделки по продаже истребителей F-16, сдерживание Израиля и увеличение объема двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов. Во время телефонного разговора 16 марта Трамп не отверг ни одно из этих требований. Более того, как уже сообщал haqqin.az, после беседы американский лидер частично удовлетворил просьбу Эрдогана об отмене санкций в отношении Сирии. Тем не менее в Анкаре понимают, что уступки со стороны Вашингтона возможны лишь в рамках политики Дональда Трампа, ориентированной на реализацию его лозунга «Сделаем Америку снова великой».

После телефонного разговора лидеров взаимодействие Турции и США заметно активизировалось. 23 марта советник Эрдогана по внешней политике Чагатай Кылыч посетил Вашингтон, где встретился с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолцем. А 25 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, на которых обсуждалось сотрудничество в оборонной сфере и предстоящие переговоры президентов. Одним из центральных вопросов в дипломатических дискуссиях стала возможная мирная сделка между Азербайджаном и Арменией, напрямую связанная с интересами США в отношениях с Ираном и Россией. Турция, как стратегический партнер Вашингтона на Южном Кавказе, играет важную роль в американской внешней политике. Возможная сделка по ХАМАС и РПК? Еще одной потенциальной темой переговоров является сделка между ХАМАС и РПК. 22 марта специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил о необходимости разоружения ХАМАС и перехода этой организации к политической деятельности в Газе и Палестине.