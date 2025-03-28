USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Партнер Трампа будет при Эрдогане

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
08:46 4025

На фоне сохраняющейся напряженности во внутренней политике Турции президент США Дональд Трамп выразил поддержку турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его «хорошим лидером». Это заявление прозвучало в ходе встречи Трампа в Белом доме с недавно утвержденными Сенатом послами США. Среди присутствовавших был и новый посол США в Анкаре Томас Барак — давний партнер Трампа в сфере недвижимости и один из его ключевых соратников.

По мнению турецких аналитиков, Барак станет наиболее важной фигурой в американской политике по отношению к Турции благодаря своим многолетним связям с Трампом. В своем заявлении Барак отметил, что рассматривает Турцию как «одну из древнейших цивилизаций», а в ответ на комментарий Трампа ограничился фразой: «Хорошая страна, у нее хороший лидер».

Новый посол США в Анкаре Томас Барак — давний партнер Трампа в сфере недвижимости и один из его ключевых соратников

Что Эрдоган ждет от Вашингтона?

Эрдоган стремится урегулировать ряд вопросов, осложняющих турецко-американские отношения на протяжении последних 15 лет. Среди ключевых требований Анкары - полное  прекращение поддержки США сирийского крыла РПК–YPG, вывод американских военных из Сирии, возвращение Турции в программу F-35, завершение сделки по продаже истребителей F-16, сдерживание Израиля и увеличение объема двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов.

Во время телефонного разговора 16 марта Трамп не отверг ни одно из этих требований. Более того, как уже сообщал haqqin.az, после беседы американский лидер частично удовлетворил просьбу Эрдогана об отмене санкций в отношении Сирии.

Тем не менее в Анкаре понимают, что уступки со стороны Вашингтона возможны лишь в рамках политики Дональда Трампа, ориентированной на реализацию его лозунга «Сделаем Америку снова великой».

Трамп в Эрдогане души не чает

После телефонного разговора лидеров взаимодействие Турции и США заметно активизировалось. 23 марта советник Эрдогана по внешней политике Чагатай Кылыч посетил Вашингтон, где встретился с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолцем. А 25 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, на которых обсуждалось сотрудничество в оборонной сфере и предстоящие переговоры президентов.

Одним из центральных вопросов в дипломатических дискуссиях стала возможная мирная сделка между Азербайджаном и Арменией, напрямую связанная с интересами США в отношениях с Ираном и Россией. Турция, как стратегический партнер Вашингтона на Южном Кавказе, играет важную роль в американской внешней политике.

Возможная сделка по ХАМАС и РПК?

Еще одной потенциальной темой переговоров является сделка между ХАМАС и РПК. 22 марта специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил о необходимости разоружения ХАМАС и перехода этой организации к политической деятельности в Газе и Палестине.

Фидан и Рубио: по рукам и по сердцам

Ранее Анкара дала понять, что не возражает против участия «Сирийских демократических сил» (СДС), подконтрольных РПК, в политическом управлении регионом при условии их разоружения.

Напомним, что в начале марта при посредничестве Анкары и Вашингтона было подписано соглашение между новым правительством Дамаска и СДС о выводе боевиков.

Примечательно, что 19 марта, за несколько дней до визита главы турецкого МИД в США, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом. И в этом контексте остается открытым очень важный вопрос - поддержит ли президент Трамп требования Анкары в обмен на разоружение ХАМАС в рамках широкой сделки по ликвидации вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана?

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
12:43 29
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами срочно в номер
09:04 7236
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война наш комментарий; все еще актуально
27 мартa 2025, 20:52 5595
Суд дал приказ администрации Трампа
Суд дал приказ администрации Трампа
11:19 1757
Трамп «разочарован»
Трамп «разочарован»
09:37 4112
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали новость дополнена
09:20 3521
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 4026
Европа не верит Трампу. И готовится к войне
Европа не верит Трампу. И готовится к войне экс-премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостях у haqqin.az
27 мартa 2025, 18:24 4544
У Трампа ответили на предложение Путина
У Трампа ответили на предложение Путина
09:02 3809
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 7688
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка громкое дело
27 мартa 2025, 17:27 6886

ЭТО ВАЖНО

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
12:43 29
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами срочно в номер
09:04 7236
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война наш комментарий; все еще актуально
27 мартa 2025, 20:52 5595
Суд дал приказ администрации Трампа
Суд дал приказ администрации Трампа
11:19 1757
Трамп «разочарован»
Трамп «разочарован»
09:37 4112
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали новость дополнена
09:20 3521
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 4026
Европа не верит Трампу. И готовится к войне
Европа не верит Трампу. И готовится к войне экс-премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостях у haqqin.az
27 мартa 2025, 18:24 4544
У Трампа ответили на предложение Путина
У Трампа ответили на предложение Путина
09:02 3809
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 7688
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка громкое дело
27 мартa 2025, 17:27 6886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться