У Трампа ответили на предложение Путина

Так в Белом доме отреагировали на просьбу агентства прокомментировать предложение российского президента Владимира Путина ввести в Украине «временное управление» под эгидой ООН для проведения там выборов, обсудив это с США, странами Европы и партнерами России. По мнению Путина, это якобы необходимо, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Россия могла бы вести переговоры о мире.

Государственное управление в Украине определяется ее Конституцией и народом страны, заявил Reuters представитель Совета национальной безопасности США, имя которого агентство не приводит.

Путин в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского «нелегитимным», сославшись на то, что выборов главы государства в 2024 году не было: «Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже». По мнению Путина, в этих условиях Украиной якобы начинают руководить «неонацистские формирования — такие, как «Азов».

Ранее Путин заявлял, что считает легитимной властью в Украине Верховную Раду и ее спикера (этот пост занимает Руслан Стефанчук) и говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», если у Киева есть такое желание.

Заявление Путина о внешнем управлении прозвучало спустя несколько дней после консультаций США с украинской и российской делегациями в Эр-Рияде, которые Вашингтон характеризовал как «непрямые переговоры» между Киевом и Москвой, напоминает РБК. В Белом доме заявили о договоренностях обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Кремль сообщил о готовности России обеспечить реализацию «Черноморской инициативы» при условии снятия ряда санкций, в том числе с Россельхозбанка.