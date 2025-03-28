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Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

срочно в номер
Отдел информации
09:04 7240

Задержан владелец строительной компании Melissa Group, известный бизнесмен Галиб Мамедов.

Информацию haqqin.az подтвердили в МВД Азербайджана.

Г.Мамедов задержан накануне вечером по факту варварского сноса дома в Ясамальском районе. Напомним, что строительная компания без оплаты компенсации и юридического соглашения разрушила жилой дом, в котором все еще проживали жильцы.

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