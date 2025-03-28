Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
09:04 7240
Задержан владелец строительной компании Melissa Group, известный бизнесмен Галиб Мамедов.
Информацию haqqin.az подтвердили в МВД Азербайджана.
Г.Мамедов задержан накануне вечером по факту варварского сноса дома в Ясамальском районе. Напомним, что строительная компания без оплаты компенсации и юридического соглашения разрушила жилой дом, в котором все еще проживали жильцы.
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