Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали

Высший совет по радио- и телевидению Турции наложил десятидневный запрет на вещание телеканала Sözcü за нарушение законодательства при освещении массовых акций в поддержку арестованного оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Высший совет посчитал некоторые комментарии в эфире телеканала «призывами в публичному разжиганию ненависти и вражды», отмечается в сообщении.

Кроме того, регулятор запретил эфиры пяти программ телекомпаний Halk TV и Tele 1, вынеся им одновременно административный штраф. Штрафы также вынесены в отношении телеканалов NOW TV и Ak ll. Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель, которую представляет Имамоглу, осудил решение о запрете вещания телеканалов, назвав его «грубым нарушением норм демократии и цензурой».

Кроме того, Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения британской вещательной корпорации BBC о том, что ее корреспондент Марк Лоуэн якобы был выслан из республики за освещение акций протеста против ареста Экрема Имамоглу.

По данным Центра, Лоуэн прибыл в Стамбул с журналистской миссией, однако не направил, как это предусмотрено местным законодательством, заявку в департамент коммуникаций об аккредитации в качестве репортера. Из-за отсутствия аккредитации, которую должны иметь работающие в Турции представители зарубежных СМИ, в отношении британского журналиста «были приняты меры административного характера», заявили в Центре.

Митинги и манифестации оппозиции в поддержку Имамоглу проходят по всей Турции с 19 марта. Наиболее масштабные проходят в Стамбуле, Анкаре и Измире. По данным МВД Турции, уже задержаны свыше 1,8 тыс. протестующих, 260 помещены под стражу.