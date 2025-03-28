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Трамп «разочарован»

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Президент США Дональд Трамп разочарован своим советником по нацбезопасности Майклом Уолтцем из-за утечки данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера Signal. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Трамп возмущен, что советник допустил ошибку при администрировании секретного чата, созданного для координации действий высокопоставленных чиновников: согласно скриншотам, которые опубликовал журнал The Atlantic, главного редактора Джеффри Голдберга добавил в чат именно пользователь по имени Уолтц.

Трамп также недоволен ходом гонки за освободившееся место Уолтца в Конгрессе, пишет NBC. Хотя республиканцы уверены, что победу одержит их кандидат Рэнди Файн, Трамп обеспокоен, что скандал вокруг утечки «выставляет партию в плохом свете».

Источники Politico сообщали, что американский президент был «взбешен» из-за того, что у Уолтца был сохранен номер телефона Голдберга, и его советник «мог быть таким глупым». По данным издания, инцидент обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа. В то же время некоторые представители Белого дома и Пентагона считают, что в скандале виновен глава Минобороны Пит Хегсет, который поделился в чате конфиденциальной информацией, пишет Politico. Однако, поскольку Трамп публично поддержал Хегсета, последствий для него и «серьезного общественного возмущения» не будет, полагают источники.

Демократы в Конгрессе обсуждают идею импичмента Уолтца и Хегсета, а также директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, пишет Axios, называя такую возможность маловероятной, пока Палату представителей и Сенат контролируют республиканцы.

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