Беспилотники снова атаковали Энгельс: там российская авиабаза

В ведомстве отметили, что 32 дрона перехвачены над Воронежской областью, 19 — над Саратовской, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой и по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

В ночь на 28 марта над регионами России перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.

Представитель Росавиации Артем Кореняко около 7 утра по Москве сообщал, что в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже в Росавиации заявили, что временные ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты в 08:10 мск.

Российские телеграм-каналы сообщали, что в городе Энгельсе Саратовской области звучала сирена воздушной тревоги, время от времени были слышны взрывы. Перед этим губернатор Саратовской области объявлял об угрозе налета беспилотников в своем телеграм-канале.

В Энгельсе расположена база российской стратегической авиации. Город и областной центр Саратов расположены на берегах Волги друг напротив друга.

20 марта Энгельс атаковали десятки украинских беспилотников — местные власти назвали это самым массированным налетом с начала войны. Местные жители публиковали кадры огромного столба огня на авиабазе, местные власти признали, что на аэродроме возникло «возгорание». На этой неделе Генштаб ВСУ заявил, что в результате налета 20 марта на базе в Энгельсе был уничтожен запас крылатых ракет, которые россияне запускают по Украине.