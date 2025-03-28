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Турция рекордно закупилась американским сжиженным газом

10:15 1067

Турция в феврале 2025 года импортировала 3,063 млрд куб. м сжиженного природного газа (2,355 млн тонн в сжиженном виде), это почти в два раза больше, чем годом ранее - 1,662 млрд куб. м, передает Интерфакс со ссылкой на данные Евростата.

Это рекордный показатель для месячного импорта СПГ в Турцию. Турция наряду с Европой стала одним из драйверов роста мирового рынка СПГ и цен на нем. Средняя цена на спотовом рынке Европы в феврале сложилась на уровне почти $550 за тысячу кубометров после $512 в январе.

Третий месяц Турция импортирует свыше 2 млн тонн СПГ в месяц. По текущему уровню импорт СПГ Турцией сопоставим с таким крупным рынком, как Индия.

США в феврале поставили Турции 2,019 млрд куб. м (рост в полтора раза), что является новым рекордом для американских поставок. Оставшуюся долю поставок СПГ обеспечили Алжир, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Камерун, Оман и Мозамбик.

На долю трубопроводных поставок газа в Турцию в феврале пришлось 3,37 млрд куб. м, это на 8% меньше, чем годом ранее. Из Азербайджана получено 876 млн куб. м, что на 13% больше, чем годом ранее (776 млн куб. м). Из России получено 2,411 млрд куб. м. Поставки газа из Ирана на минимальном уровне - 83 млн куб. м, что в десять раз меньше, чем может прокачивать этот газовый маршрут.

Почти миллиард кубометров в феврале страна отобрала из подземных хранилищ. Тогда как год назад в феврале отбора почти не было. Данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в энергетике страны определяющую роль играло маловодье и пониженная выработка гидроэлектростанций, из-за чего стране пришлось более чем в два раза увеличить загрузку газовых электростанций.

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