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Задержан и адвокат Экрема Имамоглу

обновлено 11:57
11:57 2817

В Турции задержали адвоката арестованного и отстраненного от должности мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования Экрема Имамоглу - Мехмета Пехливана.

Об этом в соцсетях сообщил депутат парламента от Республиканской народной партии в Стамбуле Туран Ташкын Озер.

«…Еще одно незаконное задержание! Адвокат нашего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Мехмет Пехливан, задержан», - написал Озер на своей странице в X.

Экрем Имамоглу также выразил протест в соцсети X, потребовав немедленного освобождения Пехливана.

По сообщению турецких СМИ, в рамках расследования, которое проводит Бюро по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег, Главной прокуратуры Стамбула, выдан ордер на задержание Мехмета Пехливана по статье «Легализация имущественных ценностей, приобретенных преступным путем». Полиция задержала Пехливана у него дома. Его доставили в государственную больницу для медицинского осмотра, а после процедур отправили в провинциальное отделение полиции.

Мехмет Пехливан

* * * 10:41

Арестованный в Турции оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что правительства иностранных государств недостаточно активно отреагировали на его арест, сохраняя «оглушительное молчание».

Об этом политик написал в колонке для The New York Times.

По словам Имамоглу, «социал-демократические лидеры, мэры городов Турции и за ее пределами - от Амстердама до Загреба - продемонстрировали свою смелую и принципиальную поддержку». «Гражданское общество тоже не дрогнуло. А центральные правительства иностранных государств? Их молчание оглушительно», - считает Имамоглу.

Он заявил, что Вашингтон лишь выразил «обеспокоенность недавними арестами и протестами» в Турции, а европейские лидеры «за небольшим исключением» не смогли выступить решительно.

Имамоглу признает, что стратегическое значение Турции на фоне войны в Украине и смены власти в Сирии выросло. «Но из-за геополитики мы не должны не замечать размывание ценностей…» - утверждает оппозиционер.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом выразил обеспокоенность нестабильной ситуацией в Турции. «Мы наблюдаем, мы выражаем обеспокоенность, нам не нравится видеть подобную нестабильность в управлении любой страной, которая является таким близким союзником Вашингтону. Мы смотрим те же новостные репортажи о том, что происходит и, безусловно, обеспокоены этими протестами и некоторыми сообщениями о данных событиях», - цитирует Рубио агентство Reuters.

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