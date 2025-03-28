Задержан и адвокат Экрема Имамоглу

По сообщению турецких СМИ, в рамках расследования, которое проводит Бюро по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег, Главной прокуратуры Стамбула, выдан ордер на задержание Мехмета Пехливана по статье «Легализация имущественных ценностей, приобретенных преступным путем». Полиция задержала Пехливана у него дома. Его доставили в государственную больницу для медицинского осмотра, а после процедур отправили в провинциальное отделение полиции.

Об этом в соцсетях сообщил депутат парламента от Республиканской народной партии в Стамбуле Туран Ташкын Озер.

В Турции задержали адвоката арестованного и отстраненного от должности мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования Экрема Имамоглу - Мехмета Пехливана.

Об этом политик написал в колонке для The New York Times.

Арестованный в Турции оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что правительства иностранных государств недостаточно активно отреагировали на его арест, сохраняя «оглушительное молчание».

По словам Имамоглу, «социал-демократические лидеры, мэры городов Турции и за ее пределами - от Амстердама до Загреба - продемонстрировали свою смелую и принципиальную поддержку». «Гражданское общество тоже не дрогнуло. А центральные правительства иностранных государств? Их молчание оглушительно», - считает Имамоглу.

Он заявил, что Вашингтон лишь выразил «обеспокоенность недавними арестами и протестами» в Турции, а европейские лидеры «за небольшим исключением» не смогли выступить решительно.

Имамоглу признает, что стратегическое значение Турции на фоне войны в Украине и смены власти в Сирии выросло. «Но из-за геополитики мы не должны не замечать размывание ценностей…» - утверждает оппозиционер.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом выразил обеспокоенность нестабильной ситуацией в Турции. «Мы наблюдаем, мы выражаем обеспокоенность, нам не нравится видеть подобную нестабильность в управлении любой страной, которая является таким близким союзником Вашингтону. Мы смотрим те же новостные репортажи о том, что происходит и, безусловно, обеспокоены этими протестами и некоторыми сообщениями о данных событиях», - цитирует Рубио агентство Reuters.