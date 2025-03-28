Европа готовит 17-й пакет санкций против России

По их словам, процесс хотя и начался, но находится на ранней стадии.

«Министерство иностранных дел и комиссия ЕС работают над этим... предложения, вероятно, будут представлены в начале лета», — уточнил один из дипломатов.

Другой источник отметил, что составление нового пакета санкций может занять больше времени. Собеседник EUObserver призвал наблюдать за процессом прекращения огня в Украине.

13 марта представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер подтвердила, что европейские страны обсуждают продление ограничений для России, смягчать их никто не намерен. При этом вопрос можно рассмотреть при согласии всего Евросоюза.

В последний раз ЕС ввел санкции против России 24 февраля. Туда вошли банковский сектор, металлургия и логистика. В планы США также не входит снятие санкций с РФ, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. При этом, пишет Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона возможно, если Москва согласится на прекращение огня.