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Европа готовит 17-й пакет санкций против России

10:56 802

Страны Евросоюза готовят 17-й пакет антироссийских санкций, пишет EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, процесс хотя и начался, но находится на ранней стадии.

«Министерство иностранных дел и комиссия ЕС работают над этим... предложения, вероятно, будут представлены в начале лета», — уточнил один из дипломатов.

Другой источник отметил, что составление нового пакета санкций может занять больше времени. Собеседник EUObserver призвал наблюдать за процессом прекращения огня в Украине.

13 марта представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер подтвердила, что европейские страны обсуждают продление ограничений для России, смягчать их никто не намерен. При этом вопрос можно рассмотреть при согласии всего Евросоюза.

В последний раз ЕС ввел санкции против России 24 февраля. Туда вошли банковский сектор, металлургия и логистика. В планы США также не входит снятие санкций с РФ, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. При этом, пишет Reuters, изменение санкционной политики Вашингтона возможно, если Москва согласится на прекращение огня.

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