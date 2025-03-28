Мощное землетрясение в Мьянме. В Бангкоке объявили режим ЧП
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, сообщило Agence France-Presse.
Фондовая биржа Таиланда (SET) приостановила торги на всех рынках из-за землетрясения, сообщается на сайте площадки. Также в Бангкоке из-за землетрясения не работает метро.
Кроме того, по меньшей мере 43 рабочих находятся под завалами здания, обрушившегося в Бангкоке, сообщил Agence France-Presse источник в экстренных службах. В городе объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов.
Как сообщило агентство Xinhua со ссылкой на таиландские СМИ, власти проводят экстренные спасательные работы после обрушения здания.
Исторический дворец Мандалай, расположенный в одноименном городе в Мьянме, частично разрушен в результате мощного землетрясения. Дворец был построен в середине XIX века, он считается одним из главных символов Мандалая и является туристической достопримечательностью.
В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди эвакуируются из зданий в Бангкоке. Из-за подземных толчков вода выливается из бассейнов на крышах.
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Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км от города Сагайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press пишет, что в столице Таиланда объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода.
Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават прервала рабочее мероприятие в провинции Пхукет, чтобы провести экстренное совещание в связи с землетрясением в Мьянме, подземные толчки после которого вызвали разрушения в Бангкоке.
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В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки также ощущались в Таиланде. В Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения, передает ТАСС.