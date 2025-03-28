Мощное землетрясение в Мьянме. В Бангкоке объявили режим ЧП

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения в соседней Мьянме, сообщило Agence France-Presse.

Фондовая биржа Таиланда (SET) приостановила торги на всех рынках из-за землетрясения, сообщается на сайте площадки. Также в Бангкоке из-за землетрясения не работает метро.

Кроме того, по меньшей мере 43 рабочих находятся под завалами здания, обрушившегося в Бангкоке, сообщил Agence France-Presse источник в экстренных службах. В городе объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов.

Как сообщило агентство Xinhua со ссылкой на таиландские СМИ, власти проводят экстренные спасательные работы после обрушения здания.

Исторический дворец Мандалай, расположенный в одноименном городе в Мьянме, частично разрушен в результате мощного землетрясения. Дворец был построен в середине XIX века, он считается одним из главных символов Мандалая и является туристической достопримечательностью.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди эвакуируются из зданий в Бангкоке. Из-за подземных толчков вода выливается из бассейнов на крышах.