USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Америка наказывает студентов за участие в антиизраильских протестах

11:08 840

США аннулировали визы нескольких сотен студентов, участвовавших в пропалестинских акциях, объявил госсекретарь Марко Рубио.

«На данный момент их [аннулированных виз] может быть больше 300. Мы делаем это каждый день. Каждый раз, когда я нахожу одного из этих безумцев, я отбираю у него визу», — цитирует Рубио Reuters.

Рюмейса Озтюрк

Об аннулировании студенческих виз участников протестов госсекретарь рассказал, отвечая на вопрос журналистов о задержании 30-летней аспирантки Университета Тафтса в США, гражданки Турции Рюмейсы Озтюрк. Аспирантку обвинили в поддержке ХАМАС, ее визу аннулировали, Озтюрк собираются депортировать.

При этом, как заявили выступающие в поддержку аспирантки, Озтюрк даже не была активной участницей акций, а единственный пример ее поддержки палестинцев — колонка в студенческой газете.

Президент США Дональд Трамп в конце января 2025 года подписал указ о борьбе с антисемитизмом и пригрозил высылать из страны студентов, участвовавших в протестах против войны в секторе Газа. «Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем», — подчеркнули в Белом доме.

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
12:43 69
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами срочно в номер
09:04 7264
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война наш комментарий; все еще актуально
27 мартa 2025, 20:52 5600
Суд дал приказ администрации Трампа
Суд дал приказ администрации Трампа
11:19 1769
Трамп «разочарован»
Трамп «разочарован»
09:37 4132
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали новость дополнена
09:20 3531
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 4036
Европа не верит Трампу. И готовится к войне
Европа не верит Трампу. И готовится к войне экс-премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостях у haqqin.az
27 мартa 2025, 18:24 4546
У Трампа ответили на предложение Путина
У Трампа ответили на предложение Путина
09:02 3820
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 7691
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка громкое дело
27 мартa 2025, 17:27 6886

ЭТО ВАЖНО

Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
12:43 69
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами срочно в номер
09:04 7264
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война наш комментарий; все еще актуально
27 мартa 2025, 20:52 5600
Суд дал приказ администрации Трампа
Суд дал приказ администрации Трампа
11:19 1769
Трамп «разочарован»
Трамп «разочарован»
09:37 4132
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали новость дополнена
09:20 3531
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 4036
Европа не верит Трампу. И готовится к войне
Европа не верит Трампу. И готовится к войне экс-премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостях у haqqin.az
27 мартa 2025, 18:24 4546
У Трампа ответили на предложение Путина
У Трампа ответили на предложение Путина
09:02 3820
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 7691
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка
Если вас не посадили – это не ваша заслуга, а наша недоработка громкое дело
27 мартa 2025, 17:27 6886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться