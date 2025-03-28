Америка наказывает студентов за участие в антиизраильских протестах

«На данный момент их [аннулированных виз] может быть больше 300. Мы делаем это каждый день. Каждый раз, когда я нахожу одного из этих безумцев, я отбираю у него визу», — цитирует Рубио Reuters.

Об аннулировании студенческих виз участников протестов госсекретарь рассказал, отвечая на вопрос журналистов о задержании 30-летней аспирантки Университета Тафтса в США, гражданки Турции Рюмейсы Озтюрк. Аспирантку обвинили в поддержке ХАМАС, ее визу аннулировали, Озтюрк собираются депортировать.

При этом, как заявили выступающие в поддержку аспирантки, Озтюрк даже не была активной участницей акций, а единственный пример ее поддержки палестинцев — колонка в студенческой газете.

Президент США Дональд Трамп в конце января 2025 года подписал указ о борьбе с антисемитизмом и пригрозил высылать из страны студентов, участвовавших в протестах против войны в секторе Газа. «Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем», — подчеркнули в Белом доме.