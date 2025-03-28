Суд дал приказ администрации Трампа

Федеральный судья окружного суда в Вашингтоне Джеймс Боасберг обязал несколько американских агентств сохранить сообщения в мессенджере Signal с 11 по 15 марта, где команда Трампа обсуждала удары по йеменским хуситам в присутствии главного редактора The Atlantic.

The Washington Post передает, что временный запретительный приказ судьи касается Пентагона, Госдепартамента США, Управления директора национальной разведки, ЦРУ и национального архива. О принятых мерах ответчики должны отчитаться до понедельника, 31 марта. Решение судья вынес в рамках процесса о нарушении федерального закона о записях по иску организации American Oversight.

Судья, пишет The Guardian, «ясно дал понять», что просит сохранить сообщения, чтобы они не были утеряны, а не потому, что «он решил, что администрация Трампа сделала что-то неправильно». В групповом чате в Signal было настроено удаление сообщений по истечении некоторого времени.

Адвокат Министерства юстиции заверил судью, что записи уже сохраняются, но добавил, что члены Кабинета министров, возможно, не смогут восстановить некоторые сообщения из-за настроек автоматического удаления.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, в котором команда Трампа обсуждала нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Уолтц взял на себя ответственность за добавление в чат журналиста. Позже The Atlantic опубликовал все скриншоты переписки в чате, на которых в том числе были время взлета американских истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене.