Джалал Гурбанов: «Незабываемые, согревающие сердца встречи Лейлы и Арзу Алиевых с семьями шехидов»
«Шехиды — вечные стражи свободы и суверенитета Азербайджана. Их семьи — наша священная обязанность. В благословенный месяц Рамазан и в дни праздника Новруз внимание и забота, проявленные к матерям и детям шехидов, еще раз доказывают, что погибшие навсегда останутся в сердцах азербайджанского народа». Так сказал глава проектов «Мой сын — герой!» и «Мой отец — герой!» Джалал Гурбанов.
По его словам, эти проекты, реализуемые уже на протяжении пяти лет, «направлены не только на моральную поддержку семей шехидов, но и на сохранение памяти о мужественных воинах, отдавших свои жизни за Родину. Эти инициативы в первую очередь являются символом нашего национального единства».
Мероприятия, организованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева в последние две недели, «стали ярким примером этой сплоченности. Среди них — ифтары для матерей шехидов, а также праздничные торжества для детей героев Карабаха в туристическом центре «Шахдаг» по случаю Новруза, сказал Гурбанов.
«Более 1200 семей шехидов со всех уголков Азербайджана собрались вместе. Они поддерживали друг друга, ощущая заботу государства и уважение нации. Одним из самых трогательных моментов этих мероприятий стали встречи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и президента Бакинского Медиа Центра Арзу Алиевой с матерями шехидов 4 и 14 марта. Их теплые объятия и искренние слова принесли утешение и свет в сердца этих женщин. «Вы не одни, Родина перед вами в долгу!» — эти слова были не просто утешением. Они стали лучом надежды, который осушал слезы семей шехидов и залечивал их раны любовью к Родине», - рассказал Гурбанов.
Глава проектов отметил, что Лейла и Арзу Алиевы, «утешая матерей шехидов, помогая им превратить свою глубокую скорбь в гордость, а также празднуя Новруз вместе с детьми шехидов в «Шахдаге», вновь показали, что эти семьи всегда находятся в центре внимания государства и нации».
Джалал Гурбанов выразил глубокую благодарность исполнительному директору Фонда Гейдара Алиева Анару Алекперову за его постоянную поддержку этих инициатив и внимание к семьям шехидов.
«Забота, любовь и внимание, которые члены семьи господина президента оказывают семьям шехидов, бесценны!» — подчеркнул Джалал Гурбанов, напомнив слова Анара Алекперова: «Мы должны беречь матерей и детей шехидов!»
«Эта священная миссия — не только гражданский долг, но и моральная ценность. Семьи наших героев, отдавших свои жизни за Родину, должны всегда оставаться в центре внимания, их жертва не должна быть забыта. Я выражаю искреннюю благодарность фонду Гейдара Алиева и его исполнительному директору Анару Алекперову за постоянную поддержку этих проектов и заботу о семьях шехидов. Этот проект — символ единства! Он олицетворяет сплоченность нашего народа, его глубокое уважение к семьям шехидов и любовь к Родине. Мы сильны, когда мы едины, и сохранение памяти о наших шехидах — наш главный долг. Единство — это не просто быть вместе, а жить с одним ритмом сердца, защищая одни и те же ценности. Это единство — наша сила, наша моральная опора для семей шехидов.
Да, мы должны беречь память о шехидах! Каждый из них — священное наследие нашей Родины, и наша величайшая обязанность — сохранить это наследие и окружить его заботой!
Дорогая память о каждом шехиде, павшем за свободу нашей страны, всегда будет с нами, а их души будут жить вечно!» - сказал он.