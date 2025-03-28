Джалал Гурбанов: «Незабываемые, согревающие сердца встречи Лейлы и Арзу Алиевых с семьями шехидов»

«Шехиды — вечные стражи свободы и суверенитета Азербайджана. Их семьи — наша священная обязанность. В благословенный месяц Рамазан и в дни праздника Новруз внимание и забота, проявленные к матерям и детям шехидов, еще раз доказывают, что погибшие навсегда останутся в сердцах азербайджанского народа». Так сказал глава проектов «Мой сын — герой!» и «Мой отец — герой!» Джалал Гурбанов. По его словам, эти проекты, реализуемые уже на протяжении пяти лет, «направлены не только на моральную поддержку семей шехидов, но и на сохранение памяти о мужественных воинах, отдавших свои жизни за Родину. Эти инициативы в первую очередь являются символом нашего национального единства».

Мероприятия, организованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева в последние две недели, «стали ярким примером этой сплоченности. Среди них — ифтары для матерей шехидов, а также праздничные торжества для детей героев Карабаха в туристическом центре «Шахдаг» по случаю Новруза, сказал Гурбанов. «Более 1200 семей шехидов со всех уголков Азербайджана собрались вместе. Они поддерживали друг друга, ощущая заботу государства и уважение нации. Одним из самых трогательных моментов этих мероприятий стали встречи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и президента Бакинского Медиа Центра Арзу Алиевой с матерями шехидов 4 и 14 марта. Их теплые объятия и искренние слова принесли утешение и свет в сердца этих женщин. «Вы не одни, Родина перед вами в долгу!» — эти слова были не просто утешением. Они стали лучом надежды, который осушал слезы семей шехидов и залечивал их раны любовью к Родине», - рассказал Гурбанов. Глава проектов отметил, что Лейла и Арзу Алиевы, «утешая матерей шехидов, помогая им превратить свою глубокую скорбь в гордость, а также празднуя Новруз вместе с детьми шехидов в «Шахдаге», вновь показали, что эти семьи всегда находятся в центре внимания государства и нации».

Джалал Гурбанов выразил глубокую благодарность исполнительному директору Фонда Гейдара Алиева Анару Алекперову за его постоянную поддержку этих инициатив и внимание к семьям шехидов. «Забота, любовь и внимание, которые члены семьи господина президента оказывают семьям шехидов, бесценны!» — подчеркнул Джалал Гурбанов, напомнив слова Анара Алекперова: «Мы должны беречь матерей и детей шехидов!»