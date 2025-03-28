ФСБ заявила, что предотвратила теракт в Москве

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1).

В Москве задержан россиянин, планировавший взорвать одно из административных зданий. Он действовал по заданию украинских спецслужб, утверждают в Центре общественных связей ФСБ.

По утверждению российской спецслужбы, задержанный — ранее судимый за грабеж, вымогательство и убийство мужчина 1972 года рождения. В феврале 2025 года он был завербован украинскими кураторами, которые обещали ему выезд в Украину после совершения теракта.

На видео, опубликованном ФСБ, видно, как силовики задерживают подозреваемого. «В интернете списался с украинцами… они предложили денег заработать. Десять тысяч долларов. Надо было отнести его (взрывчатое вещество) по координатам», — приводит «Коммерсант» слова мужчины. На вопрос, осознавал ли мужчина то, что его просили привести в действие взрывное устройство, он ответил «да».

При задержании у него изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (весом 5 кг на основе аммонала с таймером), смартфон для связи с украинскими кураторами.