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Ожесточенные бои между украинцами и русскими

12:43 3973

Украинские войска совершили незначительное продвижение возле Боровой, Торецка, Покровска и Курахово в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что украинские войска недавно продвинулись на восток от населенного пункта Зеленый Гай, что подтверждают опубликованные 27 марта геолокационные кадры. На них видно, как российские подразделения 12-го танкового полка 4-й танковой дивизии наносят удары по украинским позициям, что свидетельствует об активных боевых действиях в этом районе.

Отмечается, что подразделения российской 16-й бригады спецназа действуют вблизи населенного пункта Чернещина.

В отчете говорится, что геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, подтверждают продвижение украинских сил в центральной части Александрополя. В то же время российские войска продвинулись к северу от Торецка, в центральной части города и вдоль улицы Сормовской.

Сообщается, что заместитель командира украинского батальона на Торецком направлении отметил, что российские войска используют небольшие пехотные группы для атак и обхода Торецка, предпочитая атаковать днем, а ночью наносить удары по украинским логистическим маршрутам.

Украинские и российские войска также продвинулись на Покровском направлении, свидетельствуют геолокационные кадры. Отмечается, что российские войска атаковали возле самого Покровска.

Представитель группировки «Хортица» Виктор Трегубов 27 марта сообщал, что российские войска используют мотоциклы и легкую технику для перевозки пехоты и продвижения через заграждения, избегая ударов украинских беспилотников. Также они усиливают меры защиты, устанавливая сетки против дронов, используют рыбацкие лодки для пересечения водных преград.

Аналитики отмечают, что бои на ключевых направлениях продолжаются, обе стороны продолжают активно применять тактику маневренной войны и совершенствовать средства ведения боевых действий.

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