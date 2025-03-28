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В России «опасаются» отмены санкций

12:56 2223

Россия является «чемпионом мира» по введенным против нее санкциям, но при этом «демонстрирует экономический рост» и осваивает производство новой продукции. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Боаоском азиатском форуме (БАФ).

«Мы являемся чемпионом мира по санкциям: против России введено более 28 500 санкций, и это больше, чем когда-либо вводилось против других стран в прошлом. Но мы демонстрируем экономический рост на уровне 4,1%», - уверяет Оверчук, которого цитируют российские СМИ.

В качестве примера он привел авиаиндустрию РФ, где несколько недель назад совершил полет опытный образец Superjet с российскими двигателями ПД-8, а также сельское хозяйство, где Россия остается «экспортером номер один».

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас в России, заключается в том, что мы опасаемся, что в случае отмены санкций мы не сможем развиваться так, как планировали», — сказал Оверчук.

По его словам, многие российские предприятия взяли кредиты, чтобы начать разрабатывать и производить то, «чего раньше никогда не производили». «Они обеспокоены тем, что иностранные компании могут вернуться в Россию. Так что сейчас это беспокоит нас больше, чем санкции», — добавил Оверчук.

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