Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан

Госдепартамент США одобрил продажу Катару восьми беспилотников MQ-9B Predator и большого пакета бомб и ракет на сумму почти 2 миллиарда долларов. Трамп грозит всем. Но как только речь заходит о монархиях Персидского залива, тут его грозная риторика и заканчивается. Здесь, по его мнению, все хорошо и живут исключительно приятные люди, которые не делают ничего такого, что бы могло вызвать раздражение в Вашингтоне. Эмираты предложили инвестировать в американскую экономику более триллиона долларов, саудиты согласовывают свои нефтяные планы с американцами, а Катар исправно выполняет роль посредника для США в переговорах с «проблемными» элементами вроде талибов, Ирана и ХАМАС.

Немаловажно, что саудиты, что Катар исправно покупают американское оружие, являясь одними из лидеров в этой сфере, Королевство на первом месте, Катар на втором, да и Эмираты от них не сильно отстают. Не союзники, а просто мечта, что редкость по нынешним временам. Таким и вооружение поставить не жалко. Вот Вашингтон и осыпал Катару полной горстью. И восемь Predator, и 200 боеприпасов Joint Direct Attack, 300 500-фунтовых бомб общего назначения, 110 ракет Hellfire II, морские радары Seaspray 7500 и системы электронной поддержки SAGE от Leonardo. Щедро, что и говорить. Конечно, в первую очередь это такая pr-акция администрации США: «Смотрите, вот так мы вознаграждаем тех, кто является нашими союзниками не на словах, а на деле». Но не только в pr здесь дело. В последний месяц Катар действительно существенно помог Вашингтону в ряде вопросов. Прежде всего, выступил посредником в конфликте между Руандой и Демократической республикой Конго, в которой американский бизнес имеет стратегические интересы, связанные с полезными ископаемыми, включая и редкоземельные металлы.

Правитель Катара шейх Тамим ибн Хамада Аль Тани организовал встречу президентов двух стран и сказал им волшебное «ребята, давайте жить дружно». И те с этим согласились, поскольку руководитель Катара озвучил вдобавок список тех «бонусов», которые они получат за заключение мирного соглашения. По всей видимости, не только их страны, но и они лично. Это вообще становится уже малозаметной, но устойчивой традицией: монархии Залива заходят в Африку. Эмираты Дубай и Абу-Даби строят порты вокруг континента, влезают в Эфиопию, Сомали и Йемен. Катар - в Центральную Африку. Саудиты - в Северную. Естественно, на том условии, что они будут полностью учитывать там интересы американского бизнеса и политиков в Вашингтоне. Но ладно бы Африка. Катар сейчас играет еще в одной американской партии – наведение мостов с правительством талибов, что прекрасно вписывается в новую «афганскую стратегию», которую готовится презентовать Дональд Трамп.