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Трамп устроил ифтар в Белом доме

13:04 2421

Президент США Дональд Трамп организовал ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) для представителей американского мусульманского сообщества и дипломатов из нескольких мусульманских стран. Об этом сообщает Anadolu.

На ифтаре Трамп пожелал «счастливого Рамазана», отметил, что очень рад поддержке, которую ему оказали мусульмане в США на президентских выборах в ноябре 2024 года. «Хочу выразить особую благодарность сотням тысяч мусульманских американцев, которые оказали рекордную поддержку на президентских выборах 2024 года. Это было невероятно», - заявил президент США.

Трамп заверил, что администрация Белого дома сдерживает обещания мусульманскому сообществу: «Мы ведем непрерывную дипломатическую работу, чтобы установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке, опираясь на исторические Авраамовы соглашения».

Глава Белого дома выразил особую благодарность мусульманам, проживающим в штате Мичиган: «Пока я остаюсь президентом, я буду с вами. Я буду поддерживать вас. Хочу, чтобы вы это знали».

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