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Премьер Италии рассказала о «потерявшей себя» Европе

13:16 1478

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «согласна» с критикой вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Европы, которая, по его словам, «отказалась от своей приверженности свободе слова и демократии».

«Я должна сказать, что согласна. Я говорю это уже много лет. Европа немного потеряла себя», — сказала Мелони в интервью Financial Times.

По ее мнению, критика Европы командой Трампа направлена не на самих европейцев, а на «правящий класс» и идею о том, что вместо ответов на вопросы людям «навязывают идеологию». Мелони назвала высказываемую другими лидерами идею, что Италии придется выбирать между США и Европой, «ребяческой» и «поверхностной», заявив, что сделает «все необходимое для защиты интересов своей страны».

Издание отмечает, что подход Трампа к отношениям с Евросоюзом поставил Мелони «в особенно сложное политическое положение». У нее давние связи с Республиканской партией США, Мелони была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации Трампа. «Наши отношения с США — самые важные отношения, которые у нас есть. Если есть что-то, что Италия также может сделать, чтобы избежать конфронтации [США] с Европой и навести мосты, я сделаю это — и это в интересах европейцев», — сказала Мелони.

Премьер Италии отметила, что в вопросе европейского ответа на пошлины, которыми Трамп пригрозил Евросоюзу, ей кажется важным «сохранять самообладание».

В конце февраля 2025 года Дональд Трамп пообещал 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза, а в середине марта пригрозил ввести 200-процентные пошлины на импорт любых алкогольных напитков из ЕС. В Евросоюзе в ответ рассматривают возможность использования своего «самого мощного» инструмента против США, который представляет собой набор различных мер и ограничений.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за политику, направленную на разжигание ненависти и дезинформацию, и за то, что она «предает демократические ценности», тем самым вызвав возмущение у европейских лидеров. В чате в мессенджере Signal, где команда Трампа обсуждала удары по йеменским хуситам в присутствии добавленного туда главного редактора The Atlantic, Вэнс писал, что «просто не хочу снова спасать Европу».

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