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Россия заявила об уничтожении «Суджи» украинцами

13:20 1949

Министерство обороны РФ сообщило о фактическом уничтожении газоизмерительной станции «Суджа», по которой ранее поставлялся российский газ в Европу, в результате удара Украины с применением снарядов HIMARS.

«28 марта… нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции Суджа, в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее расположенная в Курской области РФ станция «Суджа» получила значительный ущерб в результате подрыва, в котором Россия обвинила Киев.

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