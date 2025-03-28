Путин рассказал Эрдогану о переговорах с американцами

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил Кремль.

«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях», — говорится в сообщении.

Одной из тем переговоров двух президентов стала договоренность о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики России и Украины. Путин отметил, что несмотря на соглашение, Киев не прекращает «провокационные попытки» атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в Кремле.

Также стороны обсудили возобновление черноморской инициативы, безопасное судоходство в Черном море и устранение препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Соглашение, известное также как зерновая сделка, было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. В июле 2023 года Москва объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о несоблюдении ее условий.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению «Черноморской сделки», — сообщил Кремль.