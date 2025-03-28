Путин рассказал Эрдогану о переговорах с американцами
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону результаты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил Кремль.
«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях», — говорится в сообщении.
Одной из тем переговоров двух президентов стала договоренность о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики России и Украины. Путин отметил, что несмотря на соглашение, Киев не прекращает «провокационные попытки» атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, добавили в Кремле.
Также стороны обсудили возобновление черноморской инициативы, безопасное судоходство в Черном море и устранение препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Соглашение, известное также как зерновая сделка, было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. В июле 2023 года Москва объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о несоблюдении ее условий.
«Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению «Черноморской сделки», — сообщил Кремль.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась война в Украине, сообщает канцелярия турецкого президента.
Отмечается, что Эрдоган заявил Путину о готовности Турции оказать любую поддержку по прекращению огня в Украине, включая организацию переговоров.
«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира», - говорится в сообщении канцелярии.
«Президент Эрдоган заявил, что продуманные шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, поспособствуют мирному процессу, и что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта», - отмечается в тексте.
Эрдоган в ходе телефонного разговора также заявил, что Анкара придает большое значение сотрудничеству с Россией по Сирии и высказался за совместные усилия РФ и Турции по обеспечению мира и стабильности в государстве.