Крупные южнокорейские компании уже готовятся к возвращению в Россию
Южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров о прекращении российско-украинской войны и возможном снятии части санкций с России, говорится в материале The Korea Times.
По данным газеты, LG частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Представитель компании в комментарии The Korea Times сказал, что возобновление работы связано с «предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны». Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.
Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания «проявляет осторожность, поскольку война еще не закончилась», но добавил, что «мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу, когда санкции будут сняты».
Издание утверждает, что Hyundai также изучает возможность возвращения в Россию. Официально представитель Hyundai Motor Group заявил, что «решение еще не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации».
Подробностей по поводу возможного возвращения Samsung на российский рынок издание не приводит.