Крупные южнокорейские компании уже готовятся к возвращению в Россию

Южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров о прекращении российско-украинской войны и возможном снятии части санкций с России, говорится в материале The Korea Times.

По данным газеты, LG частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Представитель компании в комментарии The Korea Times сказал, что возобновление работы связано с «предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны». Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.