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Киев подтвердил: получил от США новый проект соглашения об ископаемых

14:06 1144

Украина получила от США соглашение о полезных ископаемых и формирует свою позицию, заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Консультации с украинским парламентом проведут по необходимости, сказала она во время вопросов правительству.

«Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред. И мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией», — цитируют украинские СМИ Свириденко.

Накануне агентство Bloomberg, газета Financial Times и украинский нардеп Ярослав Железняк опубликовали подробности 58-страничного проекта нового соглашения от Белого дома. Оно распространяется на все украинские природные ресурсы, включая нефть и газ, при этом о гарантиях безопасности в документе не говорится. Согласно сделке, США получит полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, и приоритетные права на инфраструктурные проекты. При этом Киев должен будет отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры, а США будут получать всю прибыль плюс 4% годовых, пока Украина не отдаст «долг» за американскую помощь.

Также в документе не упоминается, что соглашение для вступления в силу должен ратифицировать украинский парламент. «Соглашение в этом виде имеет ноль шансов на ратификацию. Невозможно будет набрать 226 депутатов, готовых поставить на себе ярлык одобривших кабальное для Украины соглашение. Да и президент вряд ли согласится на подписание такого документа», — пишет «Европейская правда».

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