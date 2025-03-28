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Свободу американцу в обмен на заявление Трампа

14:16 1356

Соединенные Штаты передали через посредников новое предложение палестинскому движению ХАМАС, которое, как считают в Вашингтоне, должно привести к возобновлению диалога между радикалами и израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщило близкое к ХАМАС агентство Maan.

По данным его источников, США хотят, чтобы ХАМАС освободил заложника, имеющего американское гражданство, Идена Александра, а взамен обещают «заявление президента США Дональда Трампа» по ситуации в Газе, которое, по утверждению американской стороны, «приведет к прекращению огня на несколько дней» и «немедленному возобновлению диалога о более широком соглашении» между Израилем и ХАМАС.

По словам источников Maan, неизвестно, примут ли в ХАМАС это предложение, которое не содержит никаких гарантий выполнения режима прекращения огня в секторе хотя бы на обозначенные «несколько дней перемирия». При этом, считают в ХАМАС, согласие с новой инициативой Вашингтона могло бы стать толчком к тому, чтобы американская администрация оказывала более существенное давление на Израиль с целью продолжения переговоров о стабилизации ситуации в палестинском анклаве.

14 марта ХАМАС сообщал посредникам, что готов освободить заложника с гражданством США Идена Александра и передать тела четырех погибших пленников, имевших двойное гражданство, при этом не указав конкретной даты, когда это может произойти.

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