Израиль нанес удары по Бейруту

«Армия обороны Израиля атаковала хранилище беспилотников, принадлежащее террористической организации «Хезболла» в Дахии в Бейруте, использовавшееся авиаподразделением 127 «Хезболла», - говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала хранилище беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Хезболлы» в пригороде Бейрута Дахия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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Израильские военные призвали жителей южных окраин Бейрута и предместья Хадас срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими авиаударами по объектам ливанской организации «Хезболла».

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке предупредил в X о готовящемся воздушном рейде и разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть эти здания рядом с объектами «Хезболла» и держаться от них на расстоянии не менее 300 метров», - говорится в тексте.