USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей
Новость дня
Кошмар в Баку: дом сносят вместе с жильцами. Рассказ жителей

Израиль нанес удары по Бейруту

обновлено 16:23
16:23 886

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала хранилище беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Хезболлы» в пригороде Бейрута Дахия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля атаковала хранилище беспилотников, принадлежащее террористической организации «Хезболла» в Дахии в Бейруте, использовавшееся авиаподразделением 127 «Хезболла», - говорится в заявлении.

* * * 14:50

Израильские военные призвали жителей южных окраин Бейрута и предместья Хадас срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими авиаударами по объектам ливанской организации «Хезболла».

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке предупредил в X о готовящемся воздушном рейде и разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть эти здания рядом с объектами «Хезболла» и держаться от них на расстоянии не менее 300 метров», - говорится в тексте.

Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 3133
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8363
Киев подтвердил: получил от США новый проект соглашения об ископаемых
Киев подтвердил: получил от США новый проект соглашения об ископаемых
14:06 1145
Задержан и адвокат Экрема Имамоглу
Задержан и адвокат Экрема Имамоглу обновлено 11:57
11:57 5646
Виноватым обозначат Путина, конечно
Виноватым обозначат Путина, конечно наша аналитика
27 мартa 2025, 21:13 8061
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
12:43 3966
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами срочно в номер
09:04 10986
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война наш комментарий; все еще актуально
27 мартa 2025, 20:52 6405
Суд дал приказ администрации Трампа
Суд дал приказ администрации Трампа
11:19 3476
Трамп «разочарован»
Трамп «разочарован»
09:37 5910
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали новость дополнена
09:20 4989

ЭТО ВАЖНО

Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 3133
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8363
Киев подтвердил: получил от США новый проект соглашения об ископаемых
Киев подтвердил: получил от США новый проект соглашения об ископаемых
14:06 1145
Задержан и адвокат Экрема Имамоглу
Задержан и адвокат Экрема Имамоглу обновлено 11:57
11:57 5646
Виноватым обозначат Путина, конечно
Виноватым обозначат Путина, конечно наша аналитика
27 мартa 2025, 21:13 8061
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
Ожесточенные бои между украинцами и русскими
12:43 3966
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами срочно в номер
09:04 10986
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война
Пашинян Азербайджану говорит – мир, а устами Абисогомоняна говорит - война наш комментарий; все еще актуально
27 мартa 2025, 20:52 6405
Суд дал приказ администрации Трампа
Суд дал приказ администрации Трампа
11:19 3476
Трамп «разочарован»
Трамп «разочарован»
09:37 5910
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали
Вещание известного телеканала Турции запретили, других оштрафовали новость дополнена
09:20 4989
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться