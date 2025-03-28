«Шатры для ифтара» в Карабахе от Фонда Nargis
По случаю священного для мусульман месяца Рамазан Фонд Nargis установил шатры для ифтара в Шуше и Ханкенди.
Так, 22–23 марта в Шуше и 25–27 марта в Ханкенди были организованы ифтары, на которых местные жители и гости могли попробовать различные блюда. В течение пяти дней гостям предлагалось качественное меню, которое включало супы, плов, довгу, свежие фрукты и овощи, прохладительные напитки, чай, различные традиционные сладости, орехи.
В рамках проведенной фондом акции сотни людей стали гостями ифтаров. Тем, кто не смог принять участие в ифтаре, а также малоимущим наборы с едой были доставлены прямо по месту проживания.
Проект «Шатры для ифтара» проводится Фондом Nargis в месяц Рамазан с 2019 года. В рамках инициативы в специально оформленных в восточном стиле палатках гости собираются вместе, чтобы разделить радость ифтара. В этом году проект был реализован в городах Шуша и Ханкенди при спонсорской поддержке ряда компаний и организационной поддержке различных структур.
В Шуше проект был осуществлен при спонсорстве компаний Bank Respublika и Iticket.Az. Организационную поддержку оказали Shusha Hotel, Управление Государственного заповедника города Шуша и Азербайджанское государственное агентство рекламы.
В Ханкенди проект прошел при спонсорстве компаний «Бакинский международный морской торговый порт», Unibank, Kolin İnşaat и Coca-Cola. Организационную поддержку обеспечили специальное представительство президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Азербайджанское государственное агентство рекламы.