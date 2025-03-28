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Лидер британских ультраправых не согласен с Трампом: «Нельзя превратить Путина в победителя»

15:06 764

Найджел Фарадж, лидер британской ультраправой партии «Реформа», не согласен с подходом президента США Дональда Трампа, которого он обычно поддерживает, к прекращению войны в Украине.

«Совершенно правильно стремиться к миру, но нам нельзя иметь такой мир, который превратит Путина в победителя, так что я не на 100% согласен с его (Трампа) командой сейчас, абсолютно нет», — сказал Фарадж в радиоинтервью BBC.

Все более крупные британские партии выступают за безоговорочную поддержку Украины, однако Фарадж перед выборами в парламент выделялся особой позицией: он говорил, что не испытывает симпатий к Путину, но Запад якобы «спровоцировал» Россию начать войну, напоминает BBC.

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