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Критиков Путина арестовывают в США

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
15:01 1872

Лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов называл песню «Гудбай, Америка» «прощанием с детскими впечатлениями, с Америкой как мифом». Он писал ее от лица человека, который «стал взрослым и всему этому решил махнуть ручкой».

Мир подрос, хотя и не слишком поумнел. Для него Америка в течение десятилетий была осуществлением прекрасной мечты о равных возможностях и прочих прелестях бытия. Сейчас с этим мифом он тоже расстается — Америка вместо «страны обетованной» становится очень угрюмой, враждебной территорией для одних и даже «гулагом» для других. И на нее махнули рукой.

Наиболее многочисленной группой тех, кто это сделал, стали туристы. Прежде исследователи предполагали, что туристические потоки в 2025 году вырастут на 9 процентов. Но они не учли одного обстоятельства - возможности становления авторитарного правления.

Похороны «американской мечты»

В результате ожидается падение туризма в этом году на 5 процентов. На первый взгляд, не так много, но это приведет к потере 64 миллиардов долларов.

На первом месте по сворачиванию туризма стала Канада. В феврале число канадцев, приехавших в США, сократилось на 23 процента. Причина понятна — воинственная риторика Трампа и его декларированное желание присоединить Канаду в качестве 51-го штата.

Берта Лопес, живущая в Торонто, говорит: «Все разговоры о том, что Канада должна стать 51 штатом, это возмутительно. Поэтому никакой больше американской колы, никакого Диснея». А до этого Лопес пересекала границу с США, направляясь на шопинг каждые две–три недели.

Сокращение числа туристов из одной только Канады принесет Америке убытков на 3,3 миллиарда.

В феврале число канадцев, приехавших в США, сократилось на 23 процента

Пенелопа Пул, живущая на Филиппинах, и 30 ее родственников отменили свой круиз во Флориду и вместо этого поедут на одно из озер Канады. «Мы беспокоимся о своей безопасности в Америке», - говорит она.

Число визитеров из Китая, который в последнее время был частой мишенью Трампа, сократилось на 11 процентов. На 9 процентов меньше приедет людей из Африки, на 7 процентов - из Азии и на 6 процентов - из Центральной Америки.

Но, похоже, что это только начало. Оскар Воробжовас-Пинта, лектор по туризму в университете Тасмания (Австралия), говорит, что все больше стран пересматривают свои планы посещения США, где «вместо былой открытости сейчас активно практикуют исключения».

Число визитеров из Китая, который в последнее время был частой мишенью Трампа, сократилось на 11 процентов

Это наглядно проявилось 9 марта, когда французскому ученому отказали во въезде в США. Произошло это после того, как сотрудники иммиграционной службы в аэропорту обнаружили в его сотовом телефоне сообщения с критикой американского президента Дональда Трампа. Ученого, который направлялся на конференцию в Хьюстон по заданию Национального центра научных исследований Франции, обвинили в «выражении ненависти к Трампу, которое можно квалифицировать как терроризм», - пишет французская Le Monde.

Но француз все же легко отделался — после нескольких часов допросов его отпустили. Намного хуже пришлось российской гражданке Ксении Петровой. Весной 2023 года она начала работать в сфере биоинформатики в Гарвардской медицинской школе и нередко выезжала из США.

О серьезных неприятностях Ксении рассказала в социальной сети ее коллега, американка Кора Андерсен, иначе никто бы и не узнал, что с ней происходит. Из этого поста выяснилось, что Ксении еще в 2022 году пришлось покинуть Россию, потому что ей угрожал тюремный срок за выступления против войны в Украине.

И вот 16 февраля этого года, когда она возвращалась в США из Франции, ее задержали в аэропорту, аннулировали визу и отправили в миграционную тюрьму. А когда Ксения заявила о том, что в случае депортации против нее откроют уголовное дело в России, ее перевели в иммиграционный изолятор — сначала в Вермонте, потом в Луизиане. Сейчас она находится в тюрьме иммиграционной полиции, в комнате с 80 другими женщинами. Что стало причиной отмены визы Ксении, ей не сообщают.

За что арестовали Ксению Петрову? На фото справа

И такие случаи множатся с каждым месяцем. «Сейчас мои клиенты рассказали мне, что 80 процентов тех, кто содержатся в иммиграционных тюрьмах, - русские, - говорит иммиграционный адвокат Юлия Николаева, которая защищает права задержанных. - Только русские и еще граждане из постсоветских стран находятся за решеткой до слушания по их делам».

Один из них – 62-летний Алексей Дюмин, о котором рассказала британская Guardian. В последние два десятка лет, пишет газета, Дюмин не пропускал почти ни одной демонстрации протеста против президента Владимира Путина. Он бежал из России, чтобы не попасть в тюрьму. Но в итоге оказался в тюрьме американской, то есть, как явствует из заголовка, «из одного «гулага» попал в другой.

Дюмин прибыл в США вместе с женой. Они надеялись на получение политического убежища, зная, что в годы президентства Джо Байдена многим из их соотечественников оно было предоставлено. Но сейчас все изменилось. Дюмина и его супругу немедленно арестовали на границе и отправили в разные тюрьмы.

«Это ловушка и беспримерная несправедливость, - говорит Алексей. – Вот так обращаются в Америке с людьми, которые протестовали против произвола властей в России!»

Иммиграционные эксперты говорят, что сейчас окно для получения гражданами России политического убежища в Америке захлопнулось, и это связано с намерением Трампа установить дружеские отношения с Путиным.

Свободу принесли в жертву дружбе Владимира и Дональда

Незавидна и судьба 240 тысяч украинских беженцев в Америке. Многие из них прибыли сразу после начала войны в феврале 2022 года и получили временный статус защиты по программе Uniting for Ukraine Байдена.  Эти люди не надеялись, как в других странах, на получение пособия от американских властей - им давали статус лишь при наличии финансовых спонсоров в США.

Значительная часть устроилась на работу и исправно платит налоги. Однако уже в апреле в США этот статус может быть у них отозван. Пока о насильственной депортации украинцев речь вроде бы не идет. Но и оставаться без статуса в Америке им будет затруднительно: работу они не смогут найти, а возвращаться — куда?

Американские политики, выполняя приказ Трампа, настроены весьма решительно. Под угрозой оказались не только иностранцы с временным статусом, но и те, кто имеет визы в паспортах. По данным The Washington Post, 300 таких виз за последний месяц были аннулированы.

«Мы делаем это каждый день, - говорит Марко Рубио. - Каждый раз, когда мы находим этих лунатиков, мы отбираем у них визы».

Непонятно, кого госсекретарь имеет в виду под «лунатиками»? У международного сообщества, которое махнуло рукой на Америку, создалось впечатление, что «лунатиками» являются вашингтонские политики, которые вводят безразмерные пошлины на импорт, угрожают соседним государствам и обмениваются сверхсекретными данными, которые становятся доступными всем разведкам мира в открытом коммерческом мессенджере.

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