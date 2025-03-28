Администрация Трампа отменила свое решение

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила свое решение о немедленном прекращении финансирования американской программы по документированию военных преступлений России после публикаций в The Washington Post и других СМИ.

Программа, известная как Conflict Observatory, используя спутниковые снимки, биометрические данные и другие судебно-медицинские инструменты, отслеживает, в частности, массовую депортацию украинских детей на территории, контролируемые Россией. Уже собранные доказательства военных преступлений способствовали возбуждению нескольких уголовных дел.

Теперь у Conflict Observatory есть еще шесть недель, чтобы завершить передачу своего архива Европолу — правоохранительной структуре Европейского союза. Это позволит использовать собранные данные для расследования преступлений России как внутри Украины, так и за ее пределами. Программа Conflict Observatory уже собрала данные о личностях и местоположении нескольких тысяч детей из Украины, пропавших без вести и, предположительно, находящихся в России или на захваченных ею украинских территориях.

Ранее администрация Трампа запрещала передачу собранных доказательств прокурорам, ведущим уголовные дела о военных преступлениях России.

Программа Conflict Observatory финансируется Госдепартаментом США и возглавляется Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета. Она стала одной из тысяч программ, прекращенных по указанию Питера Марокко — руководителя бюджетного подразделения Департамента эффективности правительства (DOGE). Однако большая группа политиков, включая демократов и республиканцев в Конгрессе, а также христиан-евангелистов, убедила администрацию Трампа пересмотреть решение, временно сохранив Conflict Observatory.