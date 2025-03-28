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Еще одна страна признала Косово

15:55 735

Президент Кении Уильям Руто издал документ о признании независимости Косово как государства. Об этом объявила глава Косово Вьоса Османи.

Она заявила, что Приштина «приветствует решение Республики Кения признать Косово как независимое и суверенное государство», уточнив, что Косово получило соответствующий документ.

«Это признание является свидетельством неизменной поддержки права народа Косово на свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность. В то же время это также признание долгих страданий и многовековой жертвенности народа Косово за свободу», – добавила президент.

В документе говорится о праве Косово на самоопределение и содержится заявление о том, что «это признание будет распространяться на установление дипломатических отношений».

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году после войн конца 1990-х годов между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в провинции, которая в то время была частью Сербии. В Приштине заявляют, что независимость Косово признали более 100 государств. Среди стран Африки первым независимость Косово признал Сенегал, объявивший о соответствующем решении в феврале 2008 года.

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