Спецпредставитель Путина предлагает Маску атомную станцию для полета на Марс
Россия может предложить использование малогабаритной атомной станции для планирующейся миссии на Марс американского бизнесмена Илона Маска, заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.
«Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности», — цитирует Дмитриева Reuters.
Дмитриев, назначенный спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству, говорил в марте об интересе «Роскосмоса» и «Росатома» к совместной работе с главой частной американской SpaceX Маском. Российские корпорации «могли бы помочь, в том числе в полете на Марс», утверждал глава РФПИ.
Предприниматель-миллиардер, основатель SpaceX Маск в марте объявил, что космический корабль Starship отправится на Марс в конце следующего года с роботом-гуманоидом Optimus на борту, а также не исключил высадку людей на Красной планете уже в 2029 году, сказав при этом, что более вероятным для этого считает 2031 год.
«Мы считаем, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, потому что у нас есть некоторые ядерные технологии, которые, как я думаю, могут быть применимы», — сказал Дмитриев, который ранее в сети X ответил на пост Маска предложением совместной с Россией миссии на Марс.