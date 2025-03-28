Спецпредставитель Путина предлагает Маску атомную станцию для полета на Марс

Дмитриев, назначенный спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству, говорил в марте об интересе «Роскосмоса» и «Росатома» к совместной работе с главой частной американской SpaceX Маском. Российские корпорации «могли бы помочь, в том числе в полете на Марс», утверждал глава РФПИ.

Предприниматель-миллиардер, основатель SpaceX Маск в марте объявил, что космический корабль Starship отправится на Марс в конце следующего года с роботом-гуманоидом Optimus на борту, а также не исключил высадку людей на Красной планете уже в 2029 году, сказав при этом, что более вероятным для этого считает 2031 год.

«Мы считаем, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, потому что у нас есть некоторые ядерные технологии, которые, как я думаю, могут быть применимы», — сказал Дмитриев, который ранее в сети X ответил на пост Маска предложением совместной с Россией миссии на Марс.