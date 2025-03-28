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Землетрясение в Азербайджане. Дважды затрясло и Казахстан

16:16 422

В Имишлинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 11 километрах к северу от станции Саатлы, в Имишлинском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

В ночь на 28 марта в районе населенного пункта Мерке Жамбылской области Казахстана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, оно ощущалось в столице Кыргызстана Бишкеке, а также в крупнейшем городе Казахстана Алматы.

В акимате (администрации) Жамбыльской области сообщали, что в результате обнаружили повреждения домов и социальных объектов на территории региона, о пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Еще одно землетрясение магнитудой 5 было также зарегистрировано в 15:56 по местному времени (14:56 по бакинскому) на глубине 10 км в районе населенного пункта Мерке. Как сообщили в МЧС Казахстана, «ощутимость зарегистрирована в Жамбылской области. Расчетная интенсивность уточняется. Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана».

Населенный пункт Мерке расположен у границы с Кыргызстаном.

По данным Сейсмопрогностического центра МЧС Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 5,2, эпицентр находился на территории Казахстана.

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