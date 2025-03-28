USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

У Америки «предстоит много работы» с русскими

16:45 963

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что пока рано говорить о переговорах между Америкой и Россией на высоком уровне.

Об этом Рубио заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Barron's.

Госсекретарь отметил, что нужно «достичь большего прогресса на техническом уровне»: «Предстоит много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не общались годами».

На вопрос, сколько времени понадобится для достижения «прогресса», Рубио ответил, что не все зависит от Соединенных Штатов: «Я просто не могу поставить временные рамки, потому что это не зависит от нас».

У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 468
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 7551
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 3370
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 12924
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 1654
Главу Союза армян России не пускают в Армению
Главу Союза армян России не пускают в Армению
18:22 1348
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция
15:01 3964
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 6114
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
17:28 1302
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 4187
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8846

ЭТО ВАЖНО

У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 468
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 7551
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 3370
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 12924
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 1654
Главу Союза армян России не пускают в Армению
Главу Союза армян России не пускают в Армению
18:22 1348
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция
15:01 3964
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 6114
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
17:28 1302
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 4187
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться