У Америки «предстоит много работы» с русскими

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что пока рано говорить о переговорах между Америкой и Россией на высоком уровне.

Об этом Рубио заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Barron's.

Госсекретарь отметил, что нужно «достичь большего прогресса на техническом уровне»: «Предстоит много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не общались годами».

На вопрос, сколько времени понадобится для достижения «прогресса», Рубио ответил, что не все зависит от Соединенных Штатов: «Я просто не могу поставить временные рамки, потому что это не зависит от нас».