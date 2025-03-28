В Грузии обрушились с критикой на страны Балтии

По словам грузинского спикера, которые приводит «Коммерсант», «турне экс-президента Зурабишвили по трем балтийским государствам, где ее принимали на высоком уровне», демонстрирует то, что она по-прежнему считает себя законным президентом кавказской страны и представляет грузинскую оппозицию на международной арене.

Папуашвили добавил, что заявления стран Балтии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии «оказываются пустыми, сталкиваясь с реальностью». «Как эти страны могут поддерживать суверенитет Грузии, если игнорируют волю большинства грузинского народа, избирающего свое правительство, — задается вопросом Папуашвили. — Как можно считать «поддержкой суверенитета» признание легитимной властью в Грузии бывшего президента, срок полномочий которого истек в прошлом декабре?»

Прием у себя странами Балтии Саломе Зурабишвили стал, по словам спикера, попыткой «разделить грузинское правительство и народ», создавая «ложную и хаотичную виртуальную реальность», в которой «Грузия предстает как жестокая диктатура под контролем России».