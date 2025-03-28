Переговоры России и США «не очень результативны»

Переговоры с США в Эр-Рияде прошли « не очень результативно » , но «было бы наивно ожидать прорывов», заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, — это безопасность судоходства в Черном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановления системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись», — сказал Карасин в интервью «Россия-24».

Карасин добавил, что с нынешней командой США «работать в принципе можно». Он предположил, что подобные встречи продолжатся, а руководство российской переговорной группы поставит перед ней новые задачи.

Карасин также сказал, что Россия выступает категорически против размещения подразделений иностранных государств в Украине. По его мнению, это якобы приведет к затягиванию войны. «Это ничего не решит, только затянет недосказанность, неопределенность и нерешенность проблем и принесет еще больше горя просто своим нахождением там», — уверяет Карасин.

В последние недели в Европе активно обсуждают отправку миротворцев в Украину. В Париже 27 марта состоялся саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США. На мероприятии обсуждался вопрос укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны, возможное прекращение огня, а также гарантии безопасности Киеву в виде развертывания западных войск на территории Украины после установления режима тишины.