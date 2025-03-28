Киев вернул тела более 900 погибших военных

Украине по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела еще 909 погибших военных, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что это погибшие при боевых действиях в Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском направлениях и из моргов на территории России.

Передача тел погибших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения.