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Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Киев вернул тела более 900 погибших военных

17:17 1677

Украине по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела еще 909 погибших военных, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что это погибшие при боевых действиях в Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском направлениях и из моргов на территории России.

Передача тел погибших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения.

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