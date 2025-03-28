Россия и Украина обвиняют друг друга

По его словам, российская сторона оставляет за собой право наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре «в случае несоблюдения» этого моратория украинскими властями.

Украина продолжает атаковать российские энергетические объекты, а российская армия соблюдает приказ президента РФ Владимира Путина и подобные удары не наносит, утверждает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков заявил, что украинские военные «не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры». Он подчеркнул, что «попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно».

«…Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», — приводит слова Пескова ТАСС.

Практически одновременно Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил, что российские заявления об ударах по энергетическим объектам России ложны. «Кремль продолжает распространять ложь о якобы ударах Сил обороны Украины по энергетическим объектам РФ, — говорится в комментарии в ЦПД. — Подобными заявлениями россияне пытаются ввести в заблуждение международное сообщество и переложить на Украину ответственность за несоблюдение Москвой прекращения огня».

ЦПД сослался на сообщение «Нафтогаза Украины» о том, что в ночь на пятницу российская армия обстреляла объекты группы. Какие именно — не уточняется.

Генеральный штаб ВСУ также прокомментировал обвинения РФ. «Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров», - говорится в сообщении.