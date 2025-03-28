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Россия и Украина обвиняют друг друга

17:28 1304

Украина продолжает атаковать российские энергетические объекты, а российская армия соблюдает приказ президента РФ Владимира Путина и подобные удары не наносит, утверждает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона оставляет за собой право наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре «в случае несоблюдения» этого моратория украинскими властями.

Последствия обстрела России в Полтавской области

Песков заявил, что украинские военные «не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры». Он подчеркнул, что «попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно».

«…Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», — приводит слова Пескова ТАСС.

Практически одновременно Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил, что российские заявления об ударах по энергетическим объектам России ложны. «Кремль продолжает распространять ложь о якобы ударах Сил обороны Украины по энергетическим объектам РФ, — говорится в комментарии в ЦПД. — Подобными заявлениями россияне пытаются ввести в заблуждение международное сообщество и переложить на Украину ответственность за несоблюдение Москвой прекращения огня».

ЦПД сослался на сообщение «Нафтогаза Украины» о том, что в ночь на пятницу российская армия обстреляла объекты группы. Какие именно — не уточняется.

Генеральный штаб ВСУ также прокомментировал обвинения РФ. «Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров», - говорится в сообщении.

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