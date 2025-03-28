Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана

Сегодня азербайджанские чекисты празднуют свой профессиональный день. Однако можно сказать, что азербайджанские спецслужбы начали свою новую историю с 2015 года, со дня упразднения Министерства национальной безопасности, которое на протяжении десяти лет превратилось в поле для нового в «тучные нулевые» социально-политического явления «бандитской махмудовщины». В этот праздничный день генерал-полковнику, последнему министру национальной безопасности Эльдару Махмудову можно пожелать лишь крепкого здоровья. Чтобы он до конца своих дней читал о совершенных им, его генералами и его семьей преступлениях. Им же несть числа! Мы обещаем, что дойдем в этом деле до последнего совершенного им преступления. Недавно азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев встретился в Софии с беглым бизнесменом Аязом Керимовым, бывшим партнером его сына Анара Махмудова, который тоже скрывается в Лондоне от азербайджанского правосудия. Представляем вашему вниманию третью, заключительную, часть печатной версии интервью. С предыдущими главами можно ознакомиться по этим ссылкам: "Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»" "Эльдар Махмудов любил собирать дорогие ковры и картины"

- То есть деньги ушли в Лондон? - Не только эти. - Как Вы думаете, сколько Анар Махмудов увел денег? Ваши предположения. - От нас? - Нет, вообще в целом. Говорят, о баснословных суммах... - Даже по официальным данным… Кстати, у них огромные активы в Испании. - Наверное, Вы в курсе того, что в Испании ведется расследование. Причем не только в отношении Анара Махмудова, но и в связи с его сестрами. - Да. У него был друг, партнер по имени Кязым. Он, кстати, гражданин Канады. - Партнер Анара Махмудова? - Да. Все они были партнерами Анара. Ведь сам Эльдар Махмудов иметь официальных партнеров не мог. - Кязым жил в Азербайджане? - Да. Они вместе с Анаром Махмудовым строили виллы в Испании и так далее. - Где именно? - По-моему, в Пальма-де-Майорке. У них там до сих пор недвижимость. Они строили на сотни миллионов евро. Чуть ли не на 150 миллионов. - Можно ли сказать, что Эльдар Махмудов вывел за границу более двух миллиардов? Называют именно такую сумму. - Не могу сказать. Не люблю считать то, чего не видел сам. — Это ведь не чужие деньги, они украдены у народа. - Понимаю. Но не могу сказать... - Если за одиннадцать лет пребывания Махмудова на своем посту брать хотя бы по 100 миллионов долларов в год… Скорее всего, речь идет о миллиардах. - Очевидно. Но даже, если речь идет о сотнях миллионов долларов, это все равно гигантские деньги. Вы знаете, не люблю, когда люди легко жонглируют суммами в 10–20 миллиардов... Ведь даже один миллион — это огромные деньги, если ими грамотно распорядиться. - Согласен. Итак, Вы оказались с Анаром Махмудовым в Лондоне. - Да, оказался и стал невольным участником его ресторанного бизнеса. - Вы знали, что Вас разыскивают в Азербайджане?

- Нет, и вначале это стало для меня неприятным сюрпризом. Я ведь наивно предполагал, что куда логичнее было начать розыск Анара Махмудова. Но его никто не искал. По материалам следствия моего дела (сегодня я с ним досконально знаком) на мой арест был даже выдан красный ордер Интерпола. И мне потребовалось почти полтора года, чтобы доказать политическую мотивированность такого решения. Более того, следствие само допускало возможность утечки информации в прессу. Даже эта переписка наверняка есть в материалах уголовного дела. Эти же материалы подтверждают, что реальным владельцем и управляющим является Анар Махмудов. - В результате дело приостановили. - Да. - Почему? - Потому, что не могли меня найти. - Но я же Вас нашел. - Каким-то образом, да. - Вы давно живете в Софии? - Нет. Шестой месяц. - У Вас здесь не возникли проблемы с законом? - Нет. У меня есть официальное решение шести судей Интерпола, и я больше не в розыске. - Интерпол снял его? - Да, 5 июля 2018 года. - Значит, с 5 июля 2018 года Интерпол Вас больше не разыскивает? - Совершенно верно. - В таком случае Вы можете приехать в Баку, не так ли? - Нет. В Азербайджане я все еще в розыске. - Абсурдная ситуация… - Но юридически вполне реальная. Интерпол не судебный орган. У него есть своя конституция, и по ней он не может преследовать меня. - Почему Вы не вступили в сотрудничество с азербайджанским следствием? - Во-первых, я прекрасно знаю, как работают правоохранительные органы. Иногда они просто выполняют указания, и можно очень легко, так сказать, попасть под паровой каток. Во-вторых, когда я начал анализировать масштаб происходящего... Даже не зная деталей, я прекрасно понимал, что именно сделал Эльдар Махмудов... А поняв, осознал, насколько мне повезло. Спасибо Всевышнему, что в тот момент я не был на территории Азербайджана — никто бы меня даже слушать не стал… - Итак, вы начали совместный проект с Анаром Махмудовым — ресторан Mnky. Где он находился? - На самой дорогой улице Лондона — Dover Street, 10, прямо напротив арт-клуба. - Какой была площадь ресторана? - Около 700 квадратных метров. - Эта недвижимость принадлежала Анару Махмудову? - Нет, он арендовал ее. - Почему он не выкупил помещение? - Он начал этот проект еще в 2014 году, но потом, когда произошли все эти события, появились два партнера — мелкие мошенники. Хотя нет, не такие уж и мелкие. Они втянули его в этот проект, в котором сан Анар выступил инвестором. Проект оказался убыточным. Финансово он не состоялся, потому что мелкие мошенники украли крупные деньги. - Но зачем ему вообще было открывать ресторан? Он ведь не ресторатор. - Прошу прощения, Эйнулла, но если он не ресторатор, то кто он вообще? Вам лучше знать. - У него есть профессия? — Это риторический вопрос. Профессия Анара Махмудова — сын Эльдара Махмудова (улыбается). - А на кого он учился? Кто он по профессии? - Учился вроде бы в Швейцарии, но что именно окончил — неизвестно. Я не шучу. Действительно не знаю. - Почему Вы не предложили ему какой-то нормальный проект? Почему именно ресторан? - Я ему ничего не предлагал. Это была его идея. Его проект, в который мне пришлось перечислить деньги. - Пять миллионов фунтов стерлингов? - Да. И при этом мне сказали: «Все будет хорошо, вот тебе доля в ресторане». - Вы начали работать в этом ресторане? И проект был убыточным?

- Ничего мы с ним не делали. Проект был прибыльным, но вся прибыль терялась из-за неправильного менеджмента. - Он сам управлял рестораном? - Нет, просто все бросил и доверил управление мошенникам. А вокруг него их было очень много. - А Вы? - У меня не было даже права голоса. Стоило мне только поднять этот вопрос, как это стало причиной нашего конфликта. - В этот период Вы жили в Канаде? - Да, но я приезжал в Лондон, наблюдал за делами. - У Вас была доля в этом бизнесе? - Да. К тому же современные технологии позволяют следить за бизнесом дистанционно. Везде были камеры, а в Британии, в основном, оплата идет картами, не наличными. - Чем еще занимался Анар Махмудов, кроме ресторана? - Пил вино. - С утра до вечера? - Практически. Хорошее, дорогое вино. (смеется). И я с ним тоже пил. - То есть он просто тратил деньги? - Да, но при этом постоянно оглядывался. - Почему британские власти не проявили к нему интерес? В Лондон приезжает сын коррупционера, живет на широкую ногу, тратит миллионы в день, пьет коллекционные вина, занимается сомнительным бизнесом… Почему он не попал в поле зрения британских спецслужб? - Вот в этом и заключается секрет современной Великобритании - когда у тебя есть деньги и хорошие адвокаты, ты можешь делать все, что захочешь. Они этим и занимались. Плюс еще один нюанс. Меня всегда удивляло, что во всех ресторанах, когда он платил, его карта была в евро, а валюта в Британии — фунты. То есть какие-то офшорные счета... - У Анара не было счетов в британских банках? - Были, но их закрыли. - По запросу азербайджанской стороны? - Думаю, что нет. Скорее это произошло из-за шума в прессе... - То есть банки сами заблокировали счета? - Да. Но говорить, что британская прокуратура чем-то занялась — нет, этого не было. - Вероятно, он вывозил деньги наличными? - Не думаю. Скорее всего, использовал кредитные карты. Кипрские, испанские. А жил то в Дубае, то на Кипре, то в Лондоне. А адвокаты и бухгалтеры занимались сокрытием его активов. Я знаю всех его адвокатов. - Британцы? - И британцы, и киприоты. Это была целая команда. - Анар поддерживал связь с отцом? - Не могу сказать, что каждый день, но общались они регулярно. Бывало, мы сидим за столом, Анар встает, отходит в сторону и с кем-то разговаривает по мобильному телефону. При мне разговоров не вел. Но я слышал: «Да, папа». Думаю, отец у него один (улыбается). - Что произошло потом? Я так понимаю, у Вас возник конфликт? На почве ресторана? - На почве того, что он оставил меня без средств к существованию. - В прямом смысле? - Да. В материалах уголовного дела фигурирует баснословная сумма в 20 миллионов. Ни разу этот человек не приглашал меня к себе домой... - То есть Вы не были у него дома. - Ни разу. Лишь однажды видел одного из его сыновей. Остальных детей — никогда. - Они уже взрослые? - Да, им по десять-двенадцать лет. Они учатся в Британии... - Он женат на дочери Джахангира Гаджиева? Точнее, Замиры Гаджиевой. - Да. И в какой момент я почувствовал, что он стал относиться ко мне как к обслуживающему персоналу. Несмотря на все его «друг», «брат» и прочее...

- Возможно, именно так он относился к Вам с самого начала? - Абсолютно верно. Просто когда уголовное дело закончилось, он подумал, что… Понимаете, Анар Махмудов уверен, что в Азербайджане ему ничего не будет. Даже если я дам против него показания. - Но он же не может вернуться в Баку... - Все равно этот человек уверен в себе. Он говорил: «За нами стоит Эрдоган»... - При чем здесь Эрдоган? - Он утверждал, что Эрдоган очень близок с его отцом. Мол, когда Реджеп Тайип приезжал в Баку, то первым делом звонил его отцу. Причем говорил Анар очень убедительно. Быть может, в этом есть доля правды. Ведь его отец занимал серьезную должность... - Когда между вами произошел конфликт? - В 2020 году. Поскольку до этого момента мы особо не общались. Я жил в Канаде, ибо до 2018 года был в розыске по линии Интерпола и не мог передвигаться. При первой возможности вылетел в Лондон. Но ресторан не приносил прибыли, а мне нужно было на что-то жить. В Канаде у меня был небольшой бизнес - покупал дома, ремонтировал, продавал… На жизнь хватало. Тем более что моя семья, по счастью, неприхотлива. Так что по поводу денег вопросов не возникало. - Из-за чего возник конфликт? - Анар заставил меня перечислить деньги в этот злополучный ресторан. А речь шла о государственных деньгах… - Вы хотите сказать, что те деньги, которые Вы вложили в ресторан, предназначались государству? - Как я уже Вам говорил, я перевел в Азербайджан один миллион. Остальные четыре вложил в ресторан. - И ресторан сгорел... - И в прямом, и в переносном смысле (смеется). Два года назад, в 2023-м. И обанкротился. Тут еще один важный момент – чтобы наказать меня, Анар Махмудов специально его закрыл. - Чтобы наказать Вас? - Как-то мы были с ним на Кипре и поругались. Опять-таки, на почве ресторана. Я говорил, мол, это мошенники, почему ты им доверяешь, они хотят тебя обмануть. Он вначале возражал, потом вышел из себя и решил меня побить. Анар выше меня, крупнее, к тому же на одиннадцать лет моложе… - Он поднял на Вас руку? - Попытался. К счастью, я спортсмен, поэтому пришлось закрыться двоечкой. Ну и потом отвесить ему двоечку. Ну и лег Анар, как говорят у нас в спортзале. - То есть дошло до драки? - Да. И знаете, что он сделал? Убежал. Сел в самолет и улетел. - И что было после этого? - Мы не общались около двух лет. После этого я начал разговаривать с ним по-другому. - Вы обращались к Эльдару Махмудову? - Нет, у меня с ним связи не было. - Совсем? Может, через посредников? Он ведь в курсе, что те четыре миллиона, которые должны были пойти в бюджет Азербайджана, в итоге растворились в ресторане его сына? Он ведь не может не знать, что ресторан сгорел, а Вы ничего не получили? - Трудно сказать. У меня сложилось впечатление, что о своих финансовых неудачах и махинациях Эльдар Махмудов отцу не рассказывал. - То есть утаивал? - Конечно. Ведь в глазах отца он успешный бизнесмен. Да и как Эльдар Махмудов мог проверить его слова, находясь в Азербайджане? Никак. - Что Вы планируете дальше? - Трудно сказать. Жить планирую. - Может, вернетесь в Азербайджан и расскажете правоохранительным органам правду? Дадите честные показания по делу о банде Махмудовых? Вы же не совершали никаких тяжких преступлений... - Знаете, вопрос не в том, совершал ли я тяжкие преступления, а в том, почему я раньше этого не сделал... Ведь Анара Махмудова в розыск не объявляли. Было такое ощущение, что его покрывают. - Хотите сказать, что в Баку попытаются переложить вину на Вас?