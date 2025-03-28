Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сегодня азербайджанские чекисты празднуют свой профессиональный день. Однако можно сказать, что азербайджанские спецслужбы начали свою новую историю с 2015 года, со дня упразднения Министерства национальной безопасности, которое на протяжении десяти лет превратилось в поле для нового в «тучные нулевые» социально-политического явления «бандитской махмудовщины».
В этот праздничный день генерал-полковнику, последнему министру национальной безопасности Эльдару Махмудову можно пожелать лишь крепкого здоровья. Чтобы он до конца своих дней читал о совершенных им, его генералами и его семьей преступлениях. Им же несть числа! Мы обещаем, что дойдем в этом деле до последнего совершенного им преступления.
Недавно азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев встретился в Софии с беглым бизнесменом Аязом Керимовым, бывшим партнером его сына Анара Махмудова, который тоже скрывается в Лондоне от азербайджанского правосудия.
Представляем вашему вниманию третью, заключительную, часть печатной версии интервью.
С предыдущими главами можно ознакомиться по этим ссылкам:
"Деньги для Эльдара Махмудова в коробках привозили в магазин «Чинар»"
- То есть деньги ушли в Лондон?
- Не только эти.
- Как Вы думаете, сколько Анар Махмудов увел денег? Ваши предположения.
- От нас?
- Нет, вообще в целом. Говорят, о баснословных суммах...
- Даже по официальным данным… Кстати, у них огромные активы в Испании.
- Наверное, Вы в курсе того, что в Испании ведется расследование. Причем не только в отношении Анара Махмудова, но и в связи с его сестрами.
- Да. У него был друг, партнер по имени Кязым. Он, кстати, гражданин Канады.
- Партнер Анара Махмудова?
- Да. Все они были партнерами Анара. Ведь сам Эльдар Махмудов иметь официальных партнеров не мог.
- Кязым жил в Азербайджане?
- Да. Они вместе с Анаром Махмудовым строили виллы в Испании и так далее.
- Где именно?
- По-моему, в Пальма-де-Майорке. У них там до сих пор недвижимость. Они строили на сотни миллионов евро. Чуть ли не на 150 миллионов.
- Можно ли сказать, что Эльдар Махмудов вывел за границу более двух миллиардов? Называют именно такую сумму.
- Не могу сказать. Не люблю считать то, чего не видел сам.
— Это ведь не чужие деньги, они украдены у народа.
- Понимаю. Но не могу сказать...
- Если за одиннадцать лет пребывания Махмудова на своем посту брать хотя бы по 100 миллионов долларов в год… Скорее всего, речь идет о миллиардах.
- Очевидно. Но даже, если речь идет о сотнях миллионов долларов, это все равно гигантские деньги. Вы знаете, не люблю, когда люди легко жонглируют суммами в 10–20 миллиардов... Ведь даже один миллион — это огромные деньги, если ими грамотно распорядиться.
- Согласен. Итак, Вы оказались с Анаром Махмудовым в Лондоне.
- Да, оказался и стал невольным участником его ресторанного бизнеса.
- Вы знали, что Вас разыскивают в Азербайджане?
- Нет, и вначале это стало для меня неприятным сюрпризом. Я ведь наивно предполагал, что куда логичнее было начать розыск Анара Махмудова. Но его никто не искал. По материалам следствия моего дела (сегодня я с ним досконально знаком) на мой арест был даже выдан красный ордер Интерпола. И мне потребовалось почти полтора года, чтобы доказать политическую мотивированность такого решения. Более того, следствие само допускало возможность утечки информации в прессу. Даже эта переписка наверняка есть в материалах уголовного дела. Эти же материалы подтверждают, что реальным владельцем и управляющим является Анар Махмудов.
- В результате дело приостановили.
- Да.
- Почему?
- Потому, что не могли меня найти.
- Но я же Вас нашел.
- Каким-то образом, да.
- Вы давно живете в Софии?
- Нет. Шестой месяц.
- У Вас здесь не возникли проблемы с законом?
- Нет. У меня есть официальное решение шести судей Интерпола, и я больше не в розыске.
- Интерпол снял его?
- Да, 5 июля 2018 года.
- Значит, с 5 июля 2018 года Интерпол Вас больше не разыскивает?
- Совершенно верно.
- В таком случае Вы можете приехать в Баку, не так ли?
- Нет. В Азербайджане я все еще в розыске.
- Абсурдная ситуация…
- Но юридически вполне реальная. Интерпол не судебный орган. У него есть своя конституция, и по ней он не может преследовать меня.
- Почему Вы не вступили в сотрудничество с азербайджанским следствием?
- Во-первых, я прекрасно знаю, как работают правоохранительные органы. Иногда они просто выполняют указания, и можно очень легко, так сказать, попасть под паровой каток. Во-вторых, когда я начал анализировать масштаб происходящего... Даже не зная деталей, я прекрасно понимал, что именно сделал Эльдар Махмудов... А поняв, осознал, насколько мне повезло. Спасибо Всевышнему, что в тот момент я не был на территории Азербайджана — никто бы меня даже слушать не стал…
- Итак, вы начали совместный проект с Анаром Махмудовым — ресторан Mnky. Где он находился?
- На самой дорогой улице Лондона — Dover Street, 10, прямо напротив арт-клуба.
- Какой была площадь ресторана?
- Около 700 квадратных метров.
- Эта недвижимость принадлежала Анару Махмудову?
- Нет, он арендовал ее.
- Почему он не выкупил помещение?
- Он начал этот проект еще в 2014 году, но потом, когда произошли все эти события, появились два партнера — мелкие мошенники. Хотя нет, не такие уж и мелкие. Они втянули его в этот проект, в котором сан Анар выступил инвестором. Проект оказался убыточным. Финансово он не состоялся, потому что мелкие мошенники украли крупные деньги.
- Но зачем ему вообще было открывать ресторан? Он ведь не ресторатор.
- Прошу прощения, Эйнулла, но если он не ресторатор, то кто он вообще? Вам лучше знать.
- У него есть профессия?
— Это риторический вопрос. Профессия Анара Махмудова — сын Эльдара Махмудова (улыбается).
- А на кого он учился? Кто он по профессии?
- Учился вроде бы в Швейцарии, но что именно окончил — неизвестно. Я не шучу. Действительно не знаю.
- Почему Вы не предложили ему какой-то нормальный проект? Почему именно ресторан?
- Я ему ничего не предлагал. Это была его идея. Его проект, в который мне пришлось перечислить деньги.
- Пять миллионов фунтов стерлингов?
- Да. И при этом мне сказали: «Все будет хорошо, вот тебе доля в ресторане».
- Вы начали работать в этом ресторане? И проект был убыточным?
- Ничего мы с ним не делали. Проект был прибыльным, но вся прибыль терялась из-за неправильного менеджмента.
- Он сам управлял рестораном?
- Нет, просто все бросил и доверил управление мошенникам. А вокруг него их было очень много.
- А Вы?
- У меня не было даже права голоса. Стоило мне только поднять этот вопрос, как это стало причиной нашего конфликта.
- В этот период Вы жили в Канаде?
- Да, но я приезжал в Лондон, наблюдал за делами.
- У Вас была доля в этом бизнесе?
- Да. К тому же современные технологии позволяют следить за бизнесом дистанционно. Везде были камеры, а в Британии, в основном, оплата идет картами, не наличными.
- Чем еще занимался Анар Махмудов, кроме ресторана?
- Пил вино.
- С утра до вечера?
- Практически. Хорошее, дорогое вино. (смеется). И я с ним тоже пил.
- То есть он просто тратил деньги?
- Да, но при этом постоянно оглядывался.
- Почему британские власти не проявили к нему интерес? В Лондон приезжает сын коррупционера, живет на широкую ногу, тратит миллионы в день, пьет коллекционные вина, занимается сомнительным бизнесом… Почему он не попал в поле зрения британских спецслужб?
- Вот в этом и заключается секрет современной Великобритании - когда у тебя есть деньги и хорошие адвокаты, ты можешь делать все, что захочешь. Они этим и занимались. Плюс еще один нюанс. Меня всегда удивляло, что во всех ресторанах, когда он платил, его карта была в евро, а валюта в Британии — фунты. То есть какие-то офшорные счета...
- У Анара не было счетов в британских банках?
- Были, но их закрыли.
- По запросу азербайджанской стороны?
- Думаю, что нет. Скорее это произошло из-за шума в прессе...
- То есть банки сами заблокировали счета?
- Да. Но говорить, что британская прокуратура чем-то занялась — нет, этого не было.
- Вероятно, он вывозил деньги наличными?
- Не думаю. Скорее всего, использовал кредитные карты. Кипрские, испанские. А жил то в Дубае, то на Кипре, то в Лондоне. А адвокаты и бухгалтеры занимались сокрытием его активов. Я знаю всех его адвокатов.
- Британцы?
- И британцы, и киприоты. Это была целая команда.
- Анар поддерживал связь с отцом?
- Не могу сказать, что каждый день, но общались они регулярно. Бывало, мы сидим за столом, Анар встает, отходит в сторону и с кем-то разговаривает по мобильному телефону. При мне разговоров не вел. Но я слышал: «Да, папа». Думаю, отец у него один (улыбается).
- Что произошло потом? Я так понимаю, у Вас возник конфликт? На почве ресторана?
- На почве того, что он оставил меня без средств к существованию.
- В прямом смысле?
- Да. В материалах уголовного дела фигурирует баснословная сумма в 20 миллионов. Ни разу этот человек не приглашал меня к себе домой...
- То есть Вы не были у него дома.
- Ни разу. Лишь однажды видел одного из его сыновей. Остальных детей — никогда.
- Они уже взрослые?
- Да, им по десять-двенадцать лет. Они учатся в Британии...
- Он женат на дочери Джахангира Гаджиева? Точнее, Замиры Гаджиевой.
- Да. И в какой момент я почувствовал, что он стал относиться ко мне как к обслуживающему персоналу. Несмотря на все его «друг», «брат» и прочее...
- Возможно, именно так он относился к Вам с самого начала?
- Абсолютно верно. Просто когда уголовное дело закончилось, он подумал, что… Понимаете, Анар Махмудов уверен, что в Азербайджане ему ничего не будет. Даже если я дам против него показания.
- Но он же не может вернуться в Баку...
- Все равно этот человек уверен в себе. Он говорил: «За нами стоит Эрдоган»...
- При чем здесь Эрдоган?
- Он утверждал, что Эрдоган очень близок с его отцом. Мол, когда Реджеп Тайип приезжал в Баку, то первым делом звонил его отцу. Причем говорил Анар очень убедительно. Быть может, в этом есть доля правды. Ведь его отец занимал серьезную должность...
- Когда между вами произошел конфликт?
- В 2020 году. Поскольку до этого момента мы особо не общались. Я жил в Канаде, ибо до 2018 года был в розыске по линии Интерпола и не мог передвигаться. При первой возможности вылетел в Лондон. Но ресторан не приносил прибыли, а мне нужно было на что-то жить. В Канаде у меня был небольшой бизнес - покупал дома, ремонтировал, продавал… На жизнь хватало. Тем более что моя семья, по счастью, неприхотлива. Так что по поводу денег вопросов не возникало.
- Из-за чего возник конфликт?
- Анар заставил меня перечислить деньги в этот злополучный ресторан. А речь шла о государственных деньгах…
- Вы хотите сказать, что те деньги, которые Вы вложили в ресторан, предназначались государству?
- Как я уже Вам говорил, я перевел в Азербайджан один миллион. Остальные четыре вложил в ресторан.
- И ресторан сгорел...
- И в прямом, и в переносном смысле (смеется). Два года назад, в 2023-м. И обанкротился. Тут еще один важный момент – чтобы наказать меня, Анар Махмудов специально его закрыл.
- Чтобы наказать Вас?
- Как-то мы были с ним на Кипре и поругались. Опять-таки, на почве ресторана. Я говорил, мол, это мошенники, почему ты им доверяешь, они хотят тебя обмануть. Он вначале возражал, потом вышел из себя и решил меня побить. Анар выше меня, крупнее, к тому же на одиннадцать лет моложе…
- Он поднял на Вас руку?
- Попытался. К счастью, я спортсмен, поэтому пришлось закрыться двоечкой. Ну и потом отвесить ему двоечку. Ну и лег Анар, как говорят у нас в спортзале.
- То есть дошло до драки?
- Да. И знаете, что он сделал? Убежал. Сел в самолет и улетел.
- И что было после этого?
- Мы не общались около двух лет. После этого я начал разговаривать с ним по-другому.
- Вы обращались к Эльдару Махмудову?
- Нет, у меня с ним связи не было.
- Совсем? Может, через посредников? Он ведь в курсе, что те четыре миллиона, которые должны были пойти в бюджет Азербайджана, в итоге растворились в ресторане его сына? Он ведь не может не знать, что ресторан сгорел, а Вы ничего не получили?
- Трудно сказать. У меня сложилось впечатление, что о своих финансовых неудачах и махинациях Эльдар Махмудов отцу не рассказывал.
- То есть утаивал?
- Конечно. Ведь в глазах отца он успешный бизнесмен. Да и как Эльдар Махмудов мог проверить его слова, находясь в Азербайджане? Никак.
- Что Вы планируете дальше?
- Трудно сказать. Жить планирую.
- Может, вернетесь в Азербайджан и расскажете правоохранительным органам правду? Дадите честные показания по делу о банде Махмудовых? Вы же не совершали никаких тяжких преступлений...
- Знаете, вопрос не в том, совершал ли я тяжкие преступления, а в том, почему я раньше этого не сделал... Ведь Анара Махмудова в розыск не объявляли. Было такое ощущение, что его покрывают.
- Хотите сказать, что в Баку попытаются переложить вину на Вас?
- Да. Я стал крайним, стрелочником.
- Может, ситуация изменилась?
- Может быть. Не знаю. Я девять лет не был в Азербайджане. И мне очень хочется вернуться. По трем причинам. Во-первых, хочу увидеть маму — ей уже 82 года. Во-вторых, хочу прийти на могилу отца. А третья причина... шашлык. Тот самый, знаменитый бакинский антрекот (смеется).
- Надеюсь, скоро Вы вернетесь в Азербайджан. И, может быть, не сразу, а после шашлыка мы продолжим эту беседу и Вы расскажете что-то новое о банде Эльдара Махмудова и его сыне.
- Все возможно...
- Печально, что британское правосудие и спецслужбы проявляют такое равнодушие. Преступники крадут деньги в других странах, приезжают в Британию, легализуют там награбленный капитал и продолжают спокойно жить.
- Наладив хорошую работу с правоохранительными органами Азербайджана эту ситуацию можно изменить...
- Вы считаете, что при должном подходе украденные Махмудовыми деньги в Азербайджан можно вернуть?
- Думаю, да. Если грамотно работать с международным розыском, можно значительно повысить эффективность.
- Вы знаете, где они спрятаны?
- Где именно — нет. Но как спрятаны — знаю. При мне все документы. У меня привычка - всегда сканировать важные бумаги.
- То есть Вы знаете, где Эльдар Махмудов хранил украденные деньги?
- Где сейчас — не знаю. Возможно, он их перепрятал. Но я знаю цепочку переводов. Все следы ведут к одному месту, их можно отследить.
- Вы бы могли вернуть эти деньги в Азербайджан?
- По крайней мере, я могу постараться. Была бы воля.
- Думаю, это очень важная инициатива, которую мы поддержим в рамках нашей платформы. Будем внимательно следить за Вашим делом.