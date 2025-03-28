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Венгрия заподозрила Европу в подготовке к войне

18:08 819

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал рекомендацию Европейской комиссии о необходимости создания трехдневного запаса продуктов питания.

"Сначала мы подумали, что это какой-то троллинг или шутка. Но потом выяснилось, что нет", — заявил глава МИД Венгрии. По его словам, остается лишь гадать, зачем европейцам в XXI веке собирать комплект для выживания на 72 часа.

Сийярто отметил, что единственным возможным объяснением такой рекомендации может быть подготовка Брюсселя к военному конфликту. При этом министр подчеркнул, что ни ЕС, ни одной стране-члену сейчас не грозит никакая опасность.

Ранее Еврокомиссия опубликовала новую стратегию по повышению готовности стран ЕС к различным кризисным ситуациям, включая рекомендацию гражданам создавать запасы продовольствия на трое суток.

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