Венгрия заподозрила Европу в подготовке к войне

"Сначала мы подумали, что это какой-то троллинг или шутка. Но потом выяснилось, что нет", — заявил глава МИД Венгрии. По его словам, остается лишь гадать, зачем европейцам в XXI веке собирать комплект для выживания на 72 часа.

Сийярто отметил, что единственным возможным объяснением такой рекомендации может быть подготовка Брюсселя к военному конфликту. При этом министр подчеркнул, что ни ЕС, ни одной стране-члену сейчас не грозит никакая опасность.

Ранее Еврокомиссия опубликовала новую стратегию по повышению готовности стран ЕС к различным кризисным ситуациям, включая рекомендацию гражданам создавать запасы продовольствия на трое суток.