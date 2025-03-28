Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью

По их информации, танкер получил отказ во входе из-за ненадлежащей документации. Речь идет о танкере Andaman Skies. По данным сервиса Marine Traffic, судно ходит под флагом Танзании. Согласно информации Kpler, которую проанализировал Bloomberg, 24 февраля танкер загрузил в Мурманске 767 тыс. баррелей нефти сорта Varandey, добываемой нефтяной компанией ЛУКОЙЛ, и направился в порт Вадинар для поставки сырья государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp.

По информации Bloomberg, в индийский порт судно должно было зайти 30 марта. Но из-за проблем с документами, которые позволяют совершать швартовку, танкер получил отказ, говорят источники агентства. Сейчас судно находится в Аравийском море между Оманом и Индией.

Проблемы с разгрузкой российской нефти в Индии начались после ужесточения санкций США против России в январе. В феврале министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия будут покупать российскую нефть, но только поставляемую компаниями и судами, не подпадающими под американские санкции.

Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти. По оценкам аналитиков OilX и Kpler, доля российской нефти в импорте Индии выросла за год вчетверо — с 14 до 57%.