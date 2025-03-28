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Главу Союза армян России не пускают в Армению

18:22 1356

Пограничники Службы нацбезопасности Армении уже 1,5 часа удерживают председателя Союза армян России (САР) Ару Абрамяна в аэропорту Звартноц и не пускают в страну.

Об этом сообщил ТАСС вице-президент Союза по вопросам Армении, бывший замминистра иностранных дел Авет Адонц.

"Уже полтора часа Абрамяна не пускают в страну без какого-либо объяснения", - отметил он и добавил, что аналогичная ситуация была также несколько месяцев назад, но тогда председателя САР все же впустили в Армению.

Ара Абрамян известен своей критикой в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и армянских властей.

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