Главу Союза армян России не пускают в Армению

Об этом сообщил ТАСС вице-президент Союза по вопросам Армении, бывший замминистра иностранных дел Авет Адонц.

Пограничники Службы нацбезопасности Армении уже 1,5 часа удерживают председателя Союза армян России (САР) Ару Абрамяна в аэропорту Звартноц и не пускают в страну.

"Уже полтора часа Абрамяна не пускают в страну без какого-либо объяснения", - отметил он и добавил, что аналогичная ситуация была также несколько месяцев назад, но тогда председателя САР все же впустили в Армению.

Ара Абрамян известен своей критикой в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и армянских властей.